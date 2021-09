Serata di approfondimento sulla Cuneo-Ventimiglia-Nizza organizzata dai comitati di difesa della linea

In occasione del 42esimo anniversario della riapertura della ferrovia Cuneo-Ventimiglia/Nizza i Comitati di difesa della linea (Comitato Ferrovie Locali Cuneo, Comitato Amici della Ferrovia Cuneo-Ventimiglia/Nizza, Comitato transfrontalieri Vermenagna-Roya) propongono una serata di approfondimento con l'intervento dell'ing. Marco Galfrè. Verrà illustrata la petizione presentata alla Regione Piemonte dal Comitato transfrontalieri Vermenagna-Roya lo scorso mese di Giugno ottenendo in soli 15 giorni più di mille firme.

La petizione contiene la proposta, dettagliata e tecnicamente verificata, per passare dalle attuali 2 a 6 corse tra Cuneo e Breil. Inoltre si analizzerà il tema delle navette per consentire il trasbordo delle auto tra Tenda e Limone.