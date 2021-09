Dopo la Fitwalking Solidale delle scuole di Busca, l'appuntamento è per il 18 settembre 2022

Giovedì scorso, 23 settembre, si è chiusa la Fitwalking Virtual Edition con la prima edizione della Fitwalking delle scuole di Busca, svolta in collaborazione con Eplimela, che ha visto coinvolti più di cinquecento bambini delle scuole primarie, che hanno percorso la passeggiata in piena sicurezza e nel rispetto delle normative e dei distanziamenti, in compagnia delle mascotte Fit&Walky.



“E’ stata un’edizione particolare – sottolinea l’assessore allo Sport Diego Bressi ,che ha seguito l’iniziativa per il Comune di Busca- che il comitato ha saputo valorizzare e far apprezzare, con 1650 pettorali, segno della validità della proposta, della sensibilità di chi ha acquistato e del grande desiderio di normalità che abbiamo. Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno partecipato, a tutte le associazioni che hanno collaborato e al comitato organizzatore”.



L’edizione 2022, la settima, ha già una data, da segnare: domenica 18 settembre.