Un progetto solidale in Mali per ricordare Madu

E’ in itinere il progetto solidale in memoria di Mohamed “Madu” Koulibaly. Il giovane 29enne, originario del Mali, venuto a mancare il 27 luglio all’ospedale di Cuneo dopo aver lottato a lungo contro la leucemia.

Come tanti maliani, era arrivato in Italia passando attraverso il Sahara e il mar Mediterraneo. Aveva poi raggiunto la città di Savigliano, dove dopo poco tempo è entrato nell’associazione ProTetto Migranti, ha trovato casa e poi lavoro. Era tornato in Mali due anni fa per sposarsi con la sua fidanzata ed era poi tornato in Italia.

“Stiamo cercando di capire come destinare il fondo - spiega Antonino Rimbici dell’associazione Protetto, che lo ricorda come “un ragazzo volenteroso, ha lasciato un grande vuoto, ci mancherà”.

Dopo la sua morte, era stata aperta una sottoscrizione per poter raccogliere i soldi necessari al rimpatrio della sua salma. Nel giro di poche settimane sono stati messi insieme circa 5 mila euro sufficienti per riportare Madu a casa. Ora un progetto lo ricorderà nel suo Paese d’origine.