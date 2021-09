ASD Judo Valle Maira, nove atleti al Campionato Nazionale AICS

Sabato 25 e domenica 26 settembre, nel palazzetto di Cesenatico, si è svolto il Campionato Nazionale A.I.C.S.: l'A.S.D. Judo Valle Maira era rappresentata da nove atleti.

Garelli Giacomo esordiente / A (Kg 50) si è laureato campione Nazionale A.I.C.S. vincendo due incontri nettamente per IPPON (KO tecnico).

Varetto Giulia Juniores (Kg 52) è salita sul secondo gradino del podio vincendo due incontri per IPPON ed arrendendosi solo in finale.

Terzo posto per Marchiò Claudia esordiente / B (Kg 63): perde il primo incontro ma si riscatta vincendone altri due per IPPON.

Cecamore Gaia Juniores (Kg 78), atleta del Judo Cuneo unitasi per questa gara alla ASD Judo Valel Maira, è salita sul terzo gradino del podio.

Terzo anche Dell’Aquila Giovanni Master (Kg 81, atleta del Judo Kodokan Cuneo.

Varetto Marco seniores (Kg 81) si è classificato al settimo posto, vincendo due incontri per IPPON, perdendo poi la sfida per accedere alla finale terzo-quarto posto.

Alla competizione hanno partecipato anche Bertolotti Giorgio, Tosello Christian e Beltramo Jennifer. Quest’ultima, alla sua prima volta nella competizione, ha messo in gara una grinta ed una determinazione che non sono bastate, complice l'inesperienza, per vincere l’incontro.

Le congratulazioni dello Staff dell’Associazione a tutti gli atleti per i brillanti risultati ottenuti , con sacrifici e duri allenamenti .