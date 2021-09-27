Volley, i tifosi si fanno sentire: "Esistiamo e siamo in tanti, vogliamo tornare tutti insieme nei palazzetti!"

Il (variegato) mondo del tifo pallavolistico italiano si fa sentire per sollecitare il Governo ad aumentare la capienza consentita nei palazzetti, così da poter svolgere al meglio il proprio "ruolo" di sostenitori sugli spalti. Anche attraverso l'utilizzo degli "attrezzi del mestiere", quali megafoni, tamburi e bandiere.
Concetti espressi attraverso un comunicato congiunto, al quale hanno aderito le tifoserie delle principali squadre cuneesi (Cuneo Volley, Cuneo Granda Volley, Lpm Mondovì, Vbc Mondovì) che lo hanno pubblicato sulle loro pagine facebook ufficiali.
IL COMUNICATO CONGIUNTO
𝗘𝗦𝗜𝗦𝗧𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗘 𝗦𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜 ... 𝗆𝖺 𝗍𝗋𝗈𝗉𝗉𝗈 𝗌𝗉𝖾𝗌𝗌𝗈 𝖼𝗂 𝗁𝖺𝗇𝗇𝗈 𝗅𝖺𝗌𝖼𝗂𝖺𝗍𝗈 𝗂𝗇 𝗌𝗂𝗅𝖾𝗇𝗓𝗂𝗈 𝖾𝖽 𝗂𝗅 𝗌𝗂𝗅𝖾𝗇𝗓𝗂𝗈 è 𝗅'𝗈𝗉𝗉𝗈𝗌𝗍𝗈 𝖽𝗂 𝖼𝗂ò 𝖼𝗁𝖾 𝗌𝗂𝖺𝗆𝗈! 𝖰𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝖺𝗉𝗉𝖾𝗅𝗅𝗈 𝗋𝗂𝗎𝗇𝗂𝗌𝖼𝖾 𝗅𝖾 𝗍𝗂𝖿𝗈𝗌𝖾𝗋𝗂𝖾 𝖽𝖾𝗅 𝗏𝗈𝗅𝗅𝖾𝗒 𝖽𝗂 𝗍𝗎𝗍𝗍𝖺 𝖨𝗍𝖺𝗅𝗂𝖺 𝗌𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖽𝗂𝗌𝗍𝗂𝗇𝗓𝗂𝗈𝗇𝖾 𝖽𝗂 𝖼𝖺𝗆𝗉𝗂𝗈𝗇𝖺𝗍𝗈, 𝖼𝗈𝗇 𝖼𝗎𝗈𝗋𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝖻𝖺𝗍𝗍𝗈𝗇𝗈 𝗉𝖾𝗋 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗋𝗂 𝖽𝗂𝗏𝖾𝗋𝗌𝗂 𝗆𝖺 𝗎𝗇𝗂𝗍𝗂 𝖽𝖺𝗅𝗅𝖺 𝗌𝗍𝖾𝗌𝗌𝖺 𝗉𝖺𝗌𝗌𝗂𝗈𝗇𝖾. 𝖨𝗅 𝗍𝗂𝖿𝗈 è 𝗀𝗂𝗈𝗂𝖺, è 𝗌𝗈𝖼𝗂𝖺𝗅𝗂𝗍à 𝖾𝖽 è 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗈 𝖼𝗂ò 𝖼𝗁𝖾 è 𝗆𝖺𝗇𝖼𝖺𝗍𝗈 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗎𝗅𝗍𝗂𝗆𝗈 𝖾 𝗅𝗎𝗇𝗀𝗈 𝗉𝖾𝗋𝗂𝗈𝖽𝗈. 𝖤𝖼𝖼𝗈 𝗉𝖾𝗋𝖼𝗁é 𝗂𝗇 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝖼𝗈𝗆𝗎𝗇𝗂𝖼𝖺𝗍𝗈 𝗏𝗈𝗀𝗅𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖼𝗁𝗂𝖾𝖽𝖾𝗋𝖾 𝖼𝗁𝖾 𝗇𝗈𝗇 𝖼𝗂 𝗏𝖾𝗇𝗀𝖺 𝗍𝗈𝗅𝗍𝖺 𝗅𝖺 𝗉𝗈𝗌𝗌𝗂𝖻𝗂𝗅𝗂𝗍à 𝖽𝗂 𝗏𝗂𝗏𝖾𝗋𝖾 𝗧𝗨𝗧𝗧𝗜 𝗜𝗡 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘𝗡𝗭𝗔 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗆𝖾𝗋𝖺𝗏𝗂𝗀𝗅𝗂𝗈𝗌𝗈 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍 𝖽𝖾𝗅 𝗊𝗎𝖺𝗅𝖾 𝗌𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖺𝗇𝗂𝗆𝖺 𝖾 𝖽𝗂 𝗉𝗈𝗍𝖾𝗋 𝗋𝗂𝖼𝗈𝗆𝗂𝗇𝖼𝗂𝖺𝗋𝖾 𝖺𝖽 𝗎𝗌𝖺𝗋𝖾 𝗅𝗂𝖻𝖾𝗋𝖺𝗆𝖾𝗇𝗍𝖾 𝗂 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗂 𝖺𝗍𝗍𝗋𝖾𝗓𝗓𝗂 𝖽𝖾𝗅 𝗆𝖾𝗌𝗍𝗂𝖾𝗋𝖾 𝗍𝖺𝗇𝗍𝗈 𝖺𝗆𝖺𝗍𝗂... 𝗆𝖾𝗀𝖺𝖿𝗈𝗇𝗂, 𝖻𝖺𝗇𝖽𝗂𝖾𝗋𝖾 𝖾 𝗍𝖺𝗆𝖻𝗎𝗋𝗂 𝖼𝗁𝖾 𝖼𝗂 𝗋𝖾𝗇𝖽𝗈𝗇𝗈 𝖼𝗈𝗅𝗈𝗋𝖺𝗍𝗂 𝖾 𝗏𝗂𝗏𝗂 𝖾𝖽 𝗎𝗇𝗂𝖼𝗂 𝗇𝖾𝗅 𝗇𝗈𝗌𝗍𝗋𝗈 𝗀𝖾𝗇𝖾𝗋𝖾! 𝖳𝗎𝗍𝗍𝗈 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗉𝖾𝗋 𝗇𝗈𝗂 è 𝗔𝗠𝗢𝗥𝗘 e 𝗦𝗔𝗖𝗥𝗜𝗙𝗜𝗖𝗜𝗢 e 𝗇𝗈𝗇 𝗏𝗈𝗀𝗅𝗂𝖺𝗆𝗈 𝗏𝖾𝖽𝖾𝗋𝗅𝗈 𝗌𝖿𝗎𝗆𝖺𝗋𝖾 𝖼𝗈𝗌ì 𝗌𝖾𝗇𝗓𝖺 𝖿𝗂𝖺𝗍𝖺𝗋𝖾....𝗉𝖾𝗋𝖼𝗁è 𝗂𝗅 𝗦𝗜𝗟𝗘𝗡𝗭𝗜𝗢 𝗇𝗈𝗇 𝖼𝗂 𝖺𝗉𝗉𝖺𝗋𝗍𝗂𝖾𝗇𝖾! 𝖤𝖼𝖼𝗈 𝗉𝖾𝗋𝖼𝗁é 𝗌𝗉𝖾𝗋𝗂𝖺𝗆𝗈 𝖼𝗁𝖾, 𝗍𝗎𝗍𝗍𝗂 𝗂𝗇𝗌𝗂𝖾𝗆𝖾, 𝗊𝗎𝖺𝗇𝗍𝗈 𝗉𝗋𝗂𝗆𝖺 𝗌𝗂 𝗉𝗈𝗌𝗌𝖺 𝗍𝗈𝗋𝗇𝖺𝗋𝖾 𝖺𝗅 𝗆𝖺𝗌𝗌𝗂𝗆𝗈 𝖽𝖾𝗅𝗅𝖾 𝖼𝖺𝗉𝗂𝖾𝗇𝗓𝖾, 𝗉𝖾𝗋 𝖾𝗌𝗌𝖾𝗋𝖾 𝖾 𝖽𝖺𝗋𝖾 𝗊𝗎𝖾𝗅𝗅𝖺 𝗗𝗘𝗚𝗡𝗔 𝗖𝗢𝗥𝗡𝗜𝗖𝗘 𝖼𝗁𝖾 𝗊𝗎𝖾𝗌𝗍𝗈 𝗌𝗉𝗈𝗋𝗍 𝗆𝖾𝗋𝗂𝗍𝖺!
I FIRMATARI
𝖲𝖨𝖱𝖬𝖠𝖭𝖨𝖠𝖢𝖨 𝖯𝖤𝖱𝖴𝖦𝖨𝖠
𝖡𝖫𝖠𝖢𝖪 𝖠𝖭𝖦𝖤𝖫𝖲 𝖯𝖤𝖱𝖴𝖦𝖨𝖠
C𝖴𝖱𝖵𝖠 𝖦𝖨𝖲𝖫𝖨𝖬𝖡𝖤𝖱𝖳𝖨 𝖳𝖱𝖤𝖭𝖳𝖮
𝖫𝖴𝖯𝖨 𝖡𝖨𝖠𝖭𝖢𝖮𝖱𝖮𝖲𝖲𝖨 𝖯𝖨𝖠𝖢𝖤𝖭𝖹𝖠
𝖢𝖴𝖱𝖵𝖠 𝖡𝖨𝖠𝖭𝖢𝖮𝖱𝖮𝖲𝖲𝖠 𝖬𝖨𝖫𝖠𝖭𝖮
𝖠𝖬𝖨𝖢𝖨 𝖣𝖤𝖫𝖫𝖤 𝖫𝖤𝖮𝖭𝖤𝖲𝖲𝖤 𝖡𝖱𝖤𝖲𝖢𝖨𝖠
𝖠𝖣𝖥 𝖡𝖴𝖲𝖳𝖮 𝖠𝖱𝖲𝖨𝖹𝖨𝖮
𝖢𝖱𝖠𝖹𝖸 𝖢𝖠𝖳𝖲 𝖡𝖨𝖠𝖭𝖢𝖮𝖱𝖮𝖲𝖲𝖨 𝖢𝖴𝖭𝖤𝖮
𝖴𝖫𝖳𝖱𝖠𝖲 𝖯𝖴𝖬𝖠 𝖬𝖮𝖭𝖣𝖮𝖵Ì
𝖨𝖱𝖱𝖨𝖣𝖴𝖢𝖨𝖡𝖨𝖫𝖨 𝖦𝖨𝖠𝖫𝖫𝖮𝖡𝖫𝖴 𝖬𝖮𝖣𝖤𝖭𝖠
𝖡𝖫𝖴 𝖡𝖱𝖮𝖳𝖧𝖤𝖱𝖲 𝖢𝖴𝖭𝖤𝖮
𝖡𝖠𝖫𝖴𝖠𝖱𝖣𝖮 𝖭𝖮𝖵𝖠𝖱𝖠
𝖧𝖠𝖦𝖠𝖱 𝖦𝖱𝖮𝖴𝖯 𝖬𝖮𝖭𝖣𝖮𝖵Ì
𝖵𝖮𝖫𝖫𝖤𝖸 𝖢𝖫𝖴𝖡 “𝖦. 𝖢𝖠𝖫𝖫𝖨𝖯𝖮” 𝖵𝖨𝖡𝖮 𝖵𝖠𝖫𝖤𝖭𝖳𝖨𝖠
𝖢𝖴𝖱𝖵𝖠 𝖠𝖯𝖮𝖫𝖫𝖮𝖭𝖨𝖠 𝖢𝖠𝖭𝖳Ú
𝖫𝖴𝖡𝖤 𝖭𝖤𝖫 𝖢𝖴𝖮𝖱𝖤 𝖢𝖨𝖵𝖨𝖳𝖠𝖭𝖮𝖵𝖠
𝖦𝖫𝖨 𝖨𝖱𝖱𝖨𝖣𝖴𝖢𝖨𝖡𝖨𝖫𝖨 𝖬𝖠𝖱𝖲𝖠𝖫𝖠 𝖵𝖮𝖫𝖫𝖤𝖸
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𝖢𝖴𝖱𝖵𝖠 𝖯𝖠𝖱𝖤𝖭𝖳𝖨 𝖲𝖠𝖭𝖳𝖠 𝖢𝖱𝖮𝖢𝖤
𝖬𝖠𝖱𝖠𝖨𝖠 𝖦𝖨𝖠𝖫𝖫𝖮𝖡𝖫𝖴' 𝖵𝖤𝖱𝖮𝖭𝖠
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𝖯𝖨𝖭𝖤𝖱𝖮𝖫𝖮 𝖡𝖮𝖸𝖲
𝖢𝖫𝖴𝖡 𝖱𝖮𝖭𝖣𝖮𝖭𝖨 𝖳𝖮𝖯 𝖵𝖮𝖫𝖫𝖤𝖸 𝖢𝖨𝖲𝖳𝖤𝖱𝖭𝖠
𝖯𝖠𝖲𝖲𝖨𝖮𝖭𝖤 𝖱𝖮𝖲𝖠 𝖲𝖴𝖯𝖯𝖮𝖱𝖳𝖤𝖱𝖲 𝖢𝖠𝖲𝖠𝖫𝖬𝖠𝖦𝖦𝖨𝖮𝖱𝖤
ME𝖭 𝖨𝖭 𝖡𝖫𝖠𝖢𝖪 𝖯𝖠𝖣𝖮𝖵𝖠