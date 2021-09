AFP Dronero: i nuovi corsi di aggiornamento in partenza

Non si finisce mai di imparare. Lo sa bene AFP che con i suoi corsi propone approfondimenti e perfezionamenti pensati per i professionisti che decidono di investire sulla crescita delle proprie competenze.

Due i corsi in partenza a ottobre, presso la sede AFP di Dronero: Aggiornamento Accompagnatore Turistico, per accompagnatori turistici abilitati, e Aggiornamento Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale, per accompagnatori naturalistici o guide escursionistiche ambientali abilitate.

Differenti le tematiche affrontate: nel primo caso, grazie anche all’intervento di ospiti esterni, si analizzeranno le nuove frontiere del turismo, dalla gestione della disabilità all’interno di un gruppo (non vedenti e non udenti, persone a mobilità ridotta) alle nuove mete del turismo nel mondo, passando per la gestione della candidatura di Saluzzo a Capitale italiana della cultura 2024 in un ottica di sviluppo della promozione turistica.

Invece, per quanto riguarda il corso di Aggiornamento Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale, l’attenzione si focalizzerà sull’ecologia degli ambienti acquatici (torrenti, laghi, risorgive, torbiere tipici del fiume Po e del Parco Monviso) analizzando nello specifico: l’ecologia dei torrenti e dei laghi alpini, l’ambiente di torbiera, le acque sotterranee, la fauna legata alle zone umide, l’ecologia dei torrenti e dei laghi di pianura, l’ambiente di risorgiva e le attività umane legate ai fiumi.

Da venerdì 22 ottobre, entrambi i corsi si svolgeranno in orario pre-serale e diurno nel week end.

Scopri di più sul sito AFP!

Aggiornamento Accompagnatore Turistico

Per Accompagnatori Turistici abilitati

Durata: 20 ore

Costo: 150,00 € (comprensivo di IVA)

Aggiornamento Accompagnatore naturalistico o Guida escursionistica ambientale

Per Accompagnatori naturalistici o Guide escursionistiche ambientali abilitati

Durata: 50 ore

Costo: 250,00 € (comprensivo di IVA)

Info:

Centro di Dronero "don Michele Rossa", Via Meucci, 2 Dronero

Tel. 0171 918027

Mail centrodronero@afpdronero.it, segreteria.dronero@afpdronero.it