Cambio medici di medicina generale a Marene

Dal 1° ottobre la dottoressa Marina Dabbene cesserà l’incarico di medico di medicina generale. Verrà sostituita dal dottore Matteo Tommasini, che opererà presso l’ambulatorio di Marene, sito in via Pellaverne 3, con i seguenti orari: lunedì 9-12; martedì 15-18, mercoledì 9-12, giovedì 9-12, venerdì 15-18.



Nell’ambito della libera scelta, qualora gli assistiti vogliano optare un altro medico tra quelli operanti nell’ambito distrettuale, potranno effettuarla telefonando agli sportelli di Scelta e Revoca e seguendo le istruzioni che verranno impartite dalle impiegate, trasmettendo via e-mail la richiesta della scelta di un nuovo sanitario unitamente ad un documento di identità ai seguenti indirizzi, secondo la competenza territoriale determinata dalla residenza dell’assistito: prenotazionicassa.fossano@aslcn1.it utilizzando in Fascicolo Sanitario Elettronico recandosi presso gli sportelli distrettuali (Fossano, via Ospedale 23 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 tel. 0172 699246; Savigliano: c/o Presidio Ospedaliero SS. Annunziata dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17 tel. 0172719155-0172719481-0172719482; Racconigi, via Ospedale 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle ore 13,15 alle ore 16, tel. 01728217704) muniti dei seguenti documenti: tessera Team; documento di identità o eventuale delega nel caso di iscrizione da parte di persona diversa dall’avente diritto, con i documenti del delegato e del delegante. Il modulo-delega è reperibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’Asl Cn1.