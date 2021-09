Cuneo: via oggi alla prova preselettiva del concorso pubblico per diventare istruttore amministrativo del Comune

E' lunga la fila di persone che nella mattinata di oggi (martedì 28 settembre) occupa il piazzale del palazzetto dello sport di frazione San Rocco Castagnaretta di Cuneo in occasione dell'avvio della prova preselettiva del concorso pubblico per la copertura di 11 posti di istruttore amministrativo per il Comune.

Gli ammessi sono 905, 72 gli esclusi. Le prove si terranno anche nel pomeriggio di oggi, e andranno a definire la graduatoria del concorso: i primi 50, dal 1° al 13 ottobre, parteciperanno al corso formativo di 30 ore propedeutico all'ammissione alle prove vere e proprie, previste per giovedì 21 e lunedì 25 ottobre.

Agli 11 vincitori un contratto a tempo pieno e intederminato, con stipendio iniziale annuo di 20.344,07 euro a cui sarà necessario aggiungere la tredicesima mensilità.