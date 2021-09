Garessio piange la scomparsa di Beppe Zoppi, storico maestro di musica

"Tutti i garessini che conoscono la musica, la conoscono grazie a lui", così anche i più giovani ricordano Giuseppe Zoppi, o meglio "Beppe", come lo chiamavano in paese.

Maestro di musica e appassionato di montagna, si è spento all'età di 86 anni. Guidò il "Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro" e la scuola di musica fino al dicembre del 2002. Nel 2018 la corale garessina gli aveva consegnato uno speciale riconoscimento in segno di ringraziamento per l'impegno e la costanza dedicata nel corso degli anni alle varie formazioni.

"Il Maestro Beppe Zoppi è stato una pietra angolare nella storia recente del nostro gruppo" - commenta il Presidente del Corpo Bandistico Alta Valle Tanaro, Isaac Carrara - "Per oltre 50 anni ha fatto parte dell'associazione, e per più di 30 ne ha curato la Direzione Artistica. Innumerevoli generazioni di ragazzi si sono avvicinati alla musica sotto la sua guida. A tutti Beppe Zoppi ha insegnato tanto, e non solo dal punto di vista dell’amore per la musica. In ogni nostro concerto ci sarà sempre una parte di lui".

Messaggi di cordoglio e vicinanza anche dalla banda di Ceva, guidata da Giancarlo Bonardo e da Osvaldo Boggione dalla filarmonica "Il Risveglio" di Dogliani e di Anbima.

Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 29 settembre alle 19 nella parrocchia di S. Caterina a Garessio Borgo Ponte, dove giovedì 30 alle 15 verranno celebrati i funerali. Beppe Zoppi lascia la moglie Irene e i figli Giorgio, Sergio e gli amati nipoti.