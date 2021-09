A Fabio Gallina e al "Conte Galè" di Rtl il Premio Contessa di Castiglione 2021

E’ stato un appuntamento piuttosto breve ma intenso quello che, sabato 25 settembre, ha contraddistinto la cerimonia di consegna del Premio Contessa di Castiglione 2021 a Gabriele Galeotti, in arte "Conte Galè", e a Fabio Gallina: due personaggi accomunati dal lavoro di speaker in radio, con esperienze certamente diverse ma ricche di un’attività che negli anni li ha condotti a una riconosciuta notorietà.



L’arrivo della Contessa, interpretata dalla brava cantante e attrice Alessia Porani, sulle note di Sweet Child O’ Mine dei Guns N’ Roses suonata al sax da Marcello Manzo, ha dato il via alla giornata, insieme a diversi ospiti e a un pubblico misurato dalle disposizioni anti-Covid.



Condotta da Simona Fogliati, l’occasione ha svelato i tanti modi in cui il paese di Castiglione si occupa di questo personaggio che ha carattere immortale, rinnovandone continuamente il ricordo e la memoria, anche attraverso azioni come questo Premio, consegnato da Lucia Angelini, presidente dell’Associazione Contessa di Castiglione, nell’antica chiesa parrocchiale che ospita l’esposizione permanente della mostra fotografica “La Contessa di Castiglione, una sensuale traccia femminile verso l’unità d’Italia”.



Ecco le motivazioni con cui sono stati assegnati i premi: al Conte Galè per aver contribuito alla valorizzazione e al ricordo del personaggio con amabile estro e vivace professionalità, oltre a ricercato e appassionante approfondimento, attraverso la radiovisione nel programma “Miseria e Nobiltà” in onda sulle frequenze di RTL 102.5. A Fabio Gallina per aver contribuito nel tempo a caratterizzare l’evento “Virginia Day”, attraverso la conduzione e l’animazione delle tante edizioni, con la riconosciuta simpatica professionalità, continuando ancora a collaborare alla valorizzazione del personaggio.



Dice il sindaco Bruno Penna: "E’ stato un evento davvero bello, e per questo ringrazio tutte le persone che hanno collaborato alla buona riuscita, compresa la Bottega del vino Moscato che ha offerto la degustazione finale. Avere tra noi il Conte Galè dopo le tante dirette su RTL 102.5 che si sono susseguite da febbraio fino a oggi, è stato anche emozionante: una persona davvero piacevole e di grande esperienza nel campo dello spettacolo; ed è stato bello anche premiare Fabio Gallina, che sul nostro territorio conosciamo tutti bene, un riconoscimento per il suo contributo importante alla caratterizzazione dell’evento Virginia Day per tanti anni, oltre ad aver dato il via ai contatti con RTL".



Il Conte Galè ha trascorso una giornata sul nostro territorio, visitando la Fondazione Pavese a Santo Stefano Belbo dove ha incontrato il sindaco Laura Capra, e cenando a Cortemilia dall’amico Carlo Zarri insieme al sindaco Roberto Bodrito, ripartendo poi il giorno dopo dall’Albergo Castiglione. "Siamo certi – dicono gli organizzatori del Premio – che si continuerà a parlare della Contessa anche su RTL, vista la vera passione che il Conte ha sempre avuto per questo personaggio. E Castiglione Tinella continuerà così a essere al centro dell’attenzione, proprio come Virginia Oldoini Verasis Asinari in quel diciannovesimo secolo".