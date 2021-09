Pesante il bilancio dell'incidente di ieri a Margarita: nove i bovini morti o abbattuti

A distanza di un giorno, la Provincia - che è intervenuta sul posto con i suoi tecnici - ha reso noto il bilancio dell'incidente avvenuto ieri nel centro di Margarita, dove si è ribaltato un autoarticolato che trasportava circa 60 bovini.

Il mezzo si è ribaltato in una curva di via Roma quasi di fronte alla cheisa parrocchiale. La motrice si è rovesciata da un lato contro l’edificio della biblioteca comunale e, fortunatamente, in quel momento non c’erano passanti sul marciapiede, Il bilancio conta, oltre all’autista leggermente ferito, due animali morti, uno abbattuto, altri sei portati al macello al Miac.

Oltre ai carabinieri di Fossano e ai vigili del fuoco di Cuneo che hanno fatto intervenire un’autogru per recuperare la motrice e il rimorchio rovesciati, sono arrivati sul posto anche i tecnici della viabilità della Provincia, trattandosi della strada provinciale 422 che è stata liberata e rimessa in sicurezza. Disagi al traffico fin dopo le 18.