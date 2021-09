In tribunale a Cuneo cinque nuovi magistrati: hanno giurato tre pubblici ministeri e due giudici

Sono entrati in servizio lunedì 27 settembre al tribunale di Cuneo cinque nuovi magistrati. Si tratta di tre pubblici ministeri, Francesco Lucadello (1983), Mario Pesucci (1988) e Alessia Rosati, (1990) destinati alla Procura, che per la prima volta dall'accorpamento dei palazzi di giustizia di Saluzzo e Mondovì, è al completo di organico.

Con loro, Chiara Martello (1989) che andrà al tribunale civile e Oana Andreea Mecles (1987) incaricata al tribunale di sorveglianza. In Italia dal 2002, si è laureata all’università di Torino prima ancora di acquisire la cittadinanza ed è il primo magistrato di origine romena.

La nuova avventura professionale è iniziata con il giuramento davanti al collegio del tribunale presieduto dal dott. Alberto Tetamo e al Procuratore Onelio Dodero.

Entusiasmo, un pizzico di emozione e tanti sorrisi hanno accompagnato la cerimonia per la presa in possesso dei cinque magistrati che sono stati accolti con grande affetto.“Cominciate il vostro servizio in uno dei momenti peggiori che la magistratura abbia mai affrontato. Abbiamo bisogno dei giovani per risalire, sempre aggrappandoci ai valori della carta costituzionale su cui avete giurato. Siete l'occasione per aiutare anche noi a riprenderci, a cambiare. Ai pm dico siate cauti, avrete a che fare con materiale umano che potrete danneggiare irreparabilmente. E sappiate che l'indipendenza è un lusso che a noi costa tantissimo ogni giorno e che spesso significa solitudine” queste le parole del Procuratore.