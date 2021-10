Condizionatori senza unità esterna: come funzionano e quali vantaggi offrono

I condizionatori senza unità esterna sono senza dubbio dispositivi pratici, in grado di soddisfare le necessità di chi non ha la possibilità o la volontà di installare nell’abitazione un impianto tradizionale, come per esempio tutte quelle soluzioni formate dallo split e da un blocco esterno.

Questo particolare modello, infatti, sfrutta un motore integrato nello split, il quale è posto all'interno dell'edificio. Il principio alla base del funzionamento è quindi molto semplice e si basa sul fatto che la condensa viene trasportata all'esterno tramite delle bocchette inserite nel muro che sono praticamente invisibili dall’esterno.

Proprio per queste particolarità, gli impianti senza unità esterna rappresentano una risorsa ampiamente utilizzata soprattutto nei contesti urbani, dove sono in grado di offrire numerosi vantaggi.

Al giorno d’oggi è possibile trovare sul mercato moltissimi modelli, che si contraddistinguono per tutta una serie di caratteristiche, che vanno dalla classe energetica alla potenza, passando per la superficie massima che sono in grado di raffreddare.

Al giorno d'oggi è possibile trovare sul mercato moltissimi modelli, che si contraddistinguono per tutta una serie di caratteristiche, che vanno dalla classe energetica alla potenza, passando per la superficie massima che sono in grado di raffreddare.





I vantaggi di scegliere un condizionatore senza unità esterna

I condizionatori senza unità esterna sono pratici, comodi e poco ingombranti. Spesso vengono scelti anche perché rappresentano l'unico modo, per chi vive in alcuni contesti urbani, di potersi dotare di un impianto ad aria condizionata.

Nei centri storici, ad esempio, oppure in alcune aree di grande interesse paesaggistico, la legge italiana che tutela appunto il patrimonio culturale e ambientale vieta infatti l'installazione di impianti che potrebbero deturpare la facciata dell'edificio. Pertanto,una soluzione sprovvista di unità esterna risulta essere la soluzione ideale, poiché permette di raffrescare gli ambienti nel pieno rispetto della normativa vigente.

Altre volte, invece, può capitare che, sebbene non sussista nessun vincolo paesaggistico, il condizionatore senza unità esterna risulti altrettanto necessario. Il riferimento è a tutti quei casi in cui il muro esterno non è in grado di ospitare l'unità del motore, soprattutto a causa della mancanza di spazio dove poterla collocare.

Inoltre, questi dispositivi sono molto comodi anche per le persone che abitano in appartamenti di piccole dimensioni dato che, a fronte di una spesa piuttosto contenuta, riescono a raffreddare comodamente tutto lo spazio senza causare un grande ingombro.

Altri vantaggi, poi, sono costituiti dal fatto che con questo tipo di condizionatori la manutenzione è facile e rapida, mentre la rumorosità è ridotta al minimo: un aspetto, quest’ultimo, determinante dal punto di vista dell’inquinamento acustico, che spesso può risultare piuttosto fastidioso e andare a incrinare la quiete domestica.

Come vengono installati i condizionatori senza unità esterna

L'assenza dell'unità esterna rende l'installazione di questa tipologia di condizionatore particolarmente semplice e veloce. Non serve, quindi, eseguire modifiche murarie, in quanto le barre da montare non sono proprio previste.

Il tecnico incaricato dovrà semplicemente praticare due fori sul muro molto piccoli, che serviranno per collegare il condizionatore con l'esterno. È consigliabile valutare con attenzione il luogo dove andrà installato il macchinario, in modo da non dover poi eseguire ulteriori lavori per installare un sistema di canalizzazione.

In questo modo sarà possibile evitare di sprecare risorse del budget, assicurandosi al tempo stesso di beneficiare di un impianto altamente performante, in grado di lavorare alla massima potenza.

Una volta eseguito il lavoro sulle bocchette che collegano l'esterno con il blocco interno si può poi procedere ad allacciare il condizionatore alla rete elettrica e a inserire il tubo di scarico della condensa parallelamente ai tubi dell'impianto. In seguito,sarà sufficiente incanalarlo alla grondaia per le acque bianche per assicurare che il deflusso avvenga in modo corretto e senza problemi.