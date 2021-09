Joao Vale e Azevedo: "Innovazione e sostegno alla imprese per l'economia post Covid"

Joao Vale e Azevedo, presidente di Kunst Global (private equity europea che investe in vari campi, dall’energia alle telecomunicazioni, dalla moda all’intrattenimento), non si scompone davanti ai recenti dati economici. Dopo decenni passati alla guida di importanti banche e istituzioni finanziarie, invita alla calma. Nonostante le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, in piena pandemia, parlino di una crescita del Pil globale del 6% per il 2021 e del 4,9% per il 2022.

Dottor Vale e Azevedo, cosa non la convince nei numeri positivi di questo biennio?

L’economia sembra essere caratterizzata dalla ripresa, ma il mio sguardo nel lungo periodo non è così ottimista come i dati attuali potrebbero far pensare.

Perché?

La competizione al momento è falsata dall’intervento statale. I governi di tutto l’Occidente sono intervenuti pesantemente per supportare l’economia, alterando il libero mercato.

Quali sono i settori più penalizzati dalla pandemia?

L’intrattenimento, l’hospitality o lo stesso turismo hanno subito gravissime perdite e saranno costretti a ripensare il loro intero modello di business. Molte piccole aziende, o business a gestione familiare, non sopravvivranno.

Ritiene che i provvedimenti dei governi siano inadeguati?

Mi sembra manchi progettualità. Non sappiamo cosa accadrà una volta passata la tempesta ma io continuo ad avere diversi dubbi su una ripresa rapida e soprattutto indolore. Non vedo delle politiche governative di ampio respiro per far fronte a questo cambiamento epocale.

In cosa si tradurrà questo cambiamento?

La crisi, inevitabilmente, si ripercuoterà soprattutto sulle metropoli. I financial districts di molte città sono già deserti, con le strade vuote e i negozi chiusi: il rischio è che la situazione non cambi. Le aziende si sono abituate allo smart working che ha permesso loro di tagliare i costi: perché dovrebbero tornare indietro? Ma questo significherà uffici vuoti, e di conseguenza mezzi pubblici deserti. L’intero modo con cui pensiamo allo spazio urbano sarà destinato a cambiare, con conseguenze che magari saranno positive nel lungo periodo – per esempio da un punto di vista ambientale – ma che nel breve periodo saranno assai negative.

Che impatto avrà sugli equilibri mondiali invece?

Paradossalmente, il globalismo ne uscirà rafforzato, sia a livello economico che politico. Crescerà ancora l’influenza delle grandi multinazionali: e se questa è una buona notizia per gli USA e per la Cina, per la vecchia Europa è pessima. Il mondo sarà caratterizzato ancora di più dal dualismo USA-Cina, la guerra fredda per la supremazia economica tra le due potenze è destinata ad intensificarsi. Anche la UK soffrirà, forse ancora più dell’Europa, perché dovrà fare i conti con il combinato effetto della crisi e della Brexit, senza più avere la sponda di un nazionalista come Donald Trump.

Qual è la sua speranza?

La crisi causerà un generale abbattimento dei costi, e questo creerà le condizioni ideali per investire nell’innovazione. Se i Governi sosterranno gli imprenditori e le imprese, sono sicuro che riusciremo a trasformare la crisi in opportunità, in modi che in questo momento non riusciamo nemmeno ad immaginare.