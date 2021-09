Non solo poker: ecco i giochi preferiti dagli italiani

Gli amanti del gioco si appassionano a diversi giochi, tra cui il Poker, il Blackjack, la roulette e le slot machine. In particolar modo, il gioco delle slot machine è trai più diffusi in tutto il mondo, offre una grande stimolazione sensoriale data da luci, suoni e immagini. In tutti i Casino del mondo esistono sale dedicate alle slot machine, caratterizzate da temi differenti che si adattano alle varie esigenze del giocatore.

Con lo sviluppo del gioco online, inoltre, è possibile giocare alle slot machines in qualsiasi momento, collegandosi da qualunque dispositivo tecnologico, come ad esempio, smartphone, tablet o pc.

Cosa c’è da sapere sulle slot machine

Visto che si tratta di un gioco d’azzardo molto popolare, per i meno esperti è necessario imparare alcune nozioni importanti prima di iniziare a giocare. Prima di tutto, è importante sapere che, le slot machine si basano sulla sequenza di numeri casuali, con un piccolo intervallo in un giorno.

Ogni volta che il giocatore farà “click” sul pulsante “gira”, la sequenza casuale verrà attivata. Un altro elemento da conoscere è la volatilità delle slot, cioè la frequenza con cui è possibile vincere, più è elevato questo elemento, meno possibilità di vincere ci saranno, al contrario invece, se la volatilità è minore, le probabilità di vittoria saranno maggiori.

Differenza tra Slot Machine e Videolottery

Negli ultimi anni, sono state introdotte, soprattutto nei Casino online, le Videolottery, una nuova tipologia di gioco d’azzardo simile alle slot machine. Si tratta, infatti, di una variante moderna ed evoluta delle classiche e tradizionali slot machine, che da sempre appassionano gran parte dei giocatori d’azzardo.

Per quanto sembrino molto simili, in realtà tra i due giochi in questione esistono alcune differenze. Prima di tutto, mentre le slot sono caratterizzate da una scheda di gioco sia singola che indipendente, le videolottery, invece, sono sempre collegate ad un terminale centrale, un server di rete online, che influisce sulla gestione delle macchine.

Oltre a queste caratteristiche tecniche, esistono alcune differenze relative alla qualità della grafica, giocare alle videolottery , infatti, permette di avere un’esperienza di gioco più soddisfacente, visto il notevole livello qualitativo della grafica e il gran numero di ambientazioni di gioco offerte. Collegandosi ai tantissimi Casino online, infatti, è possibile per gli utenti giocare sentendosi immersi in atmosfere diverse, come ad esempio, il Far West, l’antico Egitto, il cinema Hollywoodiano, ecc.

Rispetto alle classiche slot machine, inoltre, le videolottery permettono di partecipare utilizzando varie modalità di pagamento, come, monete, banconote o carte di credito. Anche le probabilità di vittoria sono sicuramente maggiori rispetto a quelle che offrono le tradizionali slot, si registrano, infatti, vincite più elevate che raggiungono un massimo di 5.000 euro.

Il gioco online ha cambiato il modo di giocare

Lo sviluppo costante della tecnologia ha influito positivamente anche sul settore del gioco d’azzardo, sono nati, infatti, tantissimi casino online e piattaforme di scommesse su internet. Il modo di giocare si è evoluto ed è cambiato totalmente. I giocatori possono dedicarsi ai loro giochi preferiti in qualsiasi momento, senza necessariamente doversi recare in una sala gioco o in un casino fisico. I casino online, oggi offrono la possibilità di giocare a qualsiasi gioco d’azzardo, da quelli più tradizionali, a quelli più complessi e adatti a dei veri esperti.