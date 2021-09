Offerte su giardinaggio, bricolage e antinfortunistica, Masterfer.it: convenienza e spedizioni in 24/48h

Carrello attrezzi da officina, banco da lavoro, arredamento per officina e sollevatore idraulico sono solo alcune delle categorie che compongono la proposta di Masterfer.it, che può contare su più di 19.000 articoli, espressione di brand quali Lotto Works e Michelin. A rendere unica l’offerta non è solo la completezza e l’attenzione alla qualità, ma anche le promozioni che portano a super-prezzi. Senza contare la comodità di spedizioni in 24/48h e assistenza multi-canale, attiva anche in fase di post-vendita.

L’e-shop abbraccia, senza difficoltà, le necessità espresse da veri professionisti e quelle degli appassionati più esigenti, merito di una navigazione che va a strutturarsi in decine di categorie. Tra queste incontriamo Antinfortunistica, Giardinaggio, Attrezzature garage e officina, Casa e dintorni, Prodotti chimici, Pulizia, Elettroutensili, Saldatura e molte altre.

Quanto agli articoli, ci sono banchi da lavoro, bancali, banchi sega, avvolgicavo elettrici, idropulitrici a caldo, cuffie antirumore, abbigliamento da lavoro. Ma anche batterie per utensili, levigatrici, armadi in plastica, generatori aria calda, decespugliatori, carrelli da trasporto, saldatrici TIG, solo per citare alcune delle tipologie di articoli disponibili.

Ai clienti di Masterfer.it sono inoltre garantite tante offerte speciali che permettono di tagliare i prezzi di listino anche del 60%, inclusi gli articoli di punta. I marchi sono del resto quelli che costituiscono un autentico riferimento nel mercato, come ad esempio Dewalt, Diadora, Deca, Femi, Holzkraft, Honda, Husqvarna, Milwaukee, Optimum, Pattex.

Qualora dovessero presentarsi incertezze nei momenti che portano alla selezione del prodotto o nel post-vendita, l’acquirente può ricorrere a un servizio di assistenza fruibile via telefono, email e WhatsApp. Mentre la sezione FAQ propone una risposta immediata alle domande più frequenti.

Le soluzioni relative al pagamento sono improntate alla massima sicurezza: carte di credito, Paypal, bonifico e contrassegno. Un ulteriore vantaggio rilevante, sia per l’appassionato che il professionista, è rappresentato dalle spedizioni gratuite per ordini di oltre 300 euro.

