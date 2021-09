Vuoi iniziare ad investire? Ecco 4 piattaforme molto stimolanti per gli investitori italiani

La modalità di acquisto online è in continua espansione. Il bacino di utenti cresce costantemente, di conseguenza aumentano anche le opportunità di concludere transazioni vantaggiose.

Secondo il portale tedesco Statista, c’è un incremento costante del numero di acquirenti online. Considerando un intervallo di tempo relativamente breve (7 anni), si nota come il loro numero sia quasi raddoppiato, passando da 1,32 a 2,14 miliardi di utenti.

Per un investitore questo significa più utenti, un maggior numero di offerte e di nuove piattaforme.

Di seguito verranno analizzate 4 piattaforme molto stimolanti per gli investitori italiani.

È bene premettere che non esiste una piattaforma migliore per tutti e per qualsiasi tipo di transazione. Quindi la scelta della piattaforma andrà fatta in base alle proprie esigenze specifiche. Ad esempio: se voglio acquistare azioni sul mercato americano, cercherò la piattaforma con le commissioni più vantaggiose per quel tipo di transazioni.

Revolut non ha accesso diretto al mercato azionario; infatti per effettuare le transazioni si appoggia a broker esterni.

Dopo aver aperto un conto corrente, è possibile acquistare azioni (anche frazionate), metalli preziosi (oro e argento) e convertire valute (30 valute disponibili). Revolut propone 3 diverse tipologie di Account: Standard, Premium e Metal.

L’account Metal (Euro 13.99/Mese) consente transazioni illimitate, fino al raggiungimento della soglia di Euro 10.000 mensili.

L’App proposta da Revolut è user-friendly ed è perfetta anche per i principianti.

I maggiori punti di forza di Revolut sono: acquisto di azioni frazionate, basse commissioni sulle transazioni nel mercato statunitense e cambio valuta competitivo.

Ciò nonostante, Revolut presenta diversi svantaggi. Su Revolut, infatti, si possono acquistare solamente750 titoli, non esiste un programma per il computer che sostituisca o integri l’App, il servizio clienti non è impeccabile e, se non si possiede il conto Metal, va aggiunto il costo delle transazioni.

Revolut può essere una buona soluzione per chi è alle prime armi, perché consente transazioni con importi molto bassi ($ 1).





Freedom24 è un broker finanziario vero e proprio. Freedom24 è un broker sicuro e affidabile certificato da: Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC), Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) tedesca e Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Freedom24 offre diversi tipi di abbonamento: Promo, Smart, Fix e Super. Le commissioni delle transazioni variano a seconda del piano sottoscritto:

Inoltre, per i nuovi utenti, Freedom24 offre 30 giorni di prova, nei quali non sarà dovuta alcuna commissione. In più, è possibile esercitarsi scaricando la versione Demo di Freedom24.

Su Freedom24 è possibile effettuare transazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi, Freedom24 non offre un software di meta-trading integrato. Inoltre, Freedom24 non propone molti metodi per effettuare i depositi ed i prelievi.

eToro si propone come una grandissima piattaforma di social trading. In partica, su eToro è possibile copiare le transazioni degli investitori più esperti, quindi in teoria questa piattaforma è adatta per i meno esperti. eToro mette a disposizione un conto Demo virtuale da $ 100.000, per esercitarsi sulla piattaforma.

Il Copy-trading però ha un grosso inconveniente: se non si è preparati ci si potrebbe imbattere in un investitore fortunato e non in un vero esperto. Ovviamente, copiare un investitore di questo tipo è molto rischioso.

eToro è molto perfetta per gli utenti esperti: quando avranno un buon indice di affidabilità, gli altri utenti copieranno le loro operazioni. Quando un utente viene copiato dagli altri, eToro gli garantisce un margine di guadagno.

Su eToro sono disponibili circa 1500 titoli azionari diversi.

eToro non ha commissioni dirette, ma sono presenti alcune commissioni indirette (cambio valuta, spread transazioni, $ 5 per prelevare i soldi).

Gli aspetti negativi di Etoro sono: le transazioni si effettuano in dollari, non c’è un sopporto chat in tempo reale, non è presente alcun software di meta-trading, dopo 12 mesi di inattività dell’account vengono addebitati $ 10 al mese.

Interactive brokers è un’azienda presente nel settore finanziario da oltre 40 anni. Interactive Brokers opera in 140 mercati e offre un’ampissima gamma di titoli azionari. Su Interactive Brokers si può trovare quasi qualunque azione, anche quelle dei mercati più esotici. Le commissioni sono basse.

Interactive Brokers è una piattaforma dedicata ad investitori esperti.

Su Interactive Brokers si potrà scegliere tra un piano a commissioni fisse ed uno a commissioni digressive. Il piano a commissioni digressive fa sì che le commissioni decrescano con l’aumentare del volume d’affari (numero transazioni).

I principali svantaggi di Interactive Brokers sono: l’assenza di un servizio clienti in italiano, l’importo minimo elevato richiesto per il primo deposito e l’addebito di costi in caso di inattività.

Importante: per un utente principiante Interactive Brokers non è indicato. L’offerta di questa piattaforma è troppo amplia e complicata.