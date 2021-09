A Fossano, l'incontro con l’autore centallese Paolo Riberi

Sabato 2 ottobre alle ore 17.30 la Libreria “Le Nuvole” di Fossano organizza un incontro con l’autore centallese Paolo Riberi (33 anni), storico delle religioni, giornalista e funzionario pubblico.

L’incontro si svolgerà nel salone dell'Hostello Sacco di via Cavour 33, a Fossano, e sarà dedicato alla presentazione del nuovo saggio di Riberi, intitolato Il serpente e la croce. Duemila anni di Gnosi: dai vangeli apocrifi ai Catari, da Faust ai supereroi ed edito da Edizioni Lindau.

Dialogherà con l’autore il dott. Stefano Gemello.

Per partecipare all’incontro è necessario il possesso del GREEN PASS.

Duemila anni fa alcune sette mediorientali sostenevano di essere depositarie di un insegnamento esoterico segreto, impartito da Gesù stesso ad alcuni eletti come Maria Maddalena, Giacomo, Tommaso e Giuda: nacquero così i vangeli gnostici, che rivoluzionavano radicalmente le dottrine del cristianesimo ufficiale. Il simbolo di questo movimento non era la croce, bensì il serpente, mitico portatore della Conoscenza.

Nei secoli successivi il serpente gnostico è riuscito a mutare la propria pelle e a sopravvivere all’affermazione della Chiesa cattolica, assumendo nuove forme e ispirando movimenti religiosi come quello dei catari, opere come il Faust, poeti come William Blake e pensatori come Carl Gustav Jung.

In particolare dopo la scoperta dei vangeli apocrifi di Nag Hammadi, nel 1945, lo gnosticismo ha continuato a esercitare un fascino potente e spesso segreto sull’immaginario contemporaneo. All’insaputa del grande pubblico – e anche di molti commentatori – le idee gnostiche permeano infatti svariati ambiti della cultura pop, dalla fantascienza di Philip K. Dick alla musica metal, dai fumetti di Alan Moore e Grant Morrison alle struggenti canzoni di Leonard Cohen, dal cinema (Matrix) alle serie tv (Dark, Westworld). Insomma, il serpente della Conoscenza, lungi dall’essersi estinto secoli fa, prosegue tuttora il proprio cammino.