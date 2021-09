Al via alla Biblioteca di Bra i nuovi incontri di lettura per i bambini

Con inizio dell’anno scolastico ritornano alla Biblioteca civica “Giovanni Arpino” di Bra gli appuntamenti con “Nati per leggere Piemonte”, incontri di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni promossi dalla Regione e sostenuti dalla compagnia di San Paolo nell’ambito del programma ZeroSei. Dopo le modifiche apportate in primavera, quando gli appuntamenti erano stati temporaneamente calendarizati il martedì, adesso gli incontri tornano al consueto giorno del lunedì, a partire dalle 17. Le letture animate si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza grazie all’utilizzo del giardino della biblioteca. La capienza massima è di 20 partecipanti.

Il primo appuntamento è fissato per il 4 ottobre 2021, quando Art in fabula farà conoscere ai piccoli partecipanti gli “Animali fantastici”. La settimana successiva invece (11 ottobre) Daniela Febino racconterà la storia del “Fagiolo magico”. Nella giornata del 18 ottobre il Collettivo Scirò leggerà “Tra le pagine di Rodari”, mentre il 23 ottobre Teatrulla concluderà questo ciclo di incontri con “3, 2, 1… via all’avventura!”.

L’ingresso alle letture è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria chiamando lo 0172-413049 o scrivendo all’indirizzo e-mail: biblioteca@comune.bra.cn.it.