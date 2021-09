"Città dei Talenti on the Road" fa tappa a Bra

La terza tappa di ‘Città dei Talenti on the Road’ si colloca all’interno dell’Evento Da Cortile a Cortile del Comune di Bra, domenica 3 ottobre.

A partire dalle ore 10,30 il cortile di Palazzo Mathis si animerà di giochi e laboratori per accompagnare i bambini alla scoperta dei propri talenti. Le attività saranno realizzate da educatori e orientatori della Cooperativa ORSO, Cooperativa Valdocco e APRO Formazione e sono rivolte a bambini dai 7 agli 11 anni.

Il programma della giornata prevede:

10,30/11,30 GIOCOLERIA CON LE PAROLE: alla scoperta delle proprie competenze linguistiche

11,30/13,30 LABORATORIO FULMINATI: primi esperimenti da elettricista

14,30/15,30 COSTRUIRE A SPECCHIO: alla scoperta delle proprie competenze logiche e organizzative

15,30/17,30 MAKE UP ARTIST PER UN GIORNO: costruisco la mia maschera con la tecnica del trucco scenografico

17,30/18,30 GIOCOLERIA CON LE PAROLE: alla scoperta delle proprie competenze linguistiche



Tutti i laboratori sono ad accesso libero fino al raggiungimento dei posti disponibili, per poter permettere lo svolgimento delle attività in totale sicurezza e nel rispetto della normativa COVID -19 vigente. E’ gradita la prenotazione.



La Città dei Talenti è un progetto ideato da Fondazione CRC, selezionato e cofinanziato insieme a "Impresa sociale Con i Bambini" nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’ente capofila è la Cooperativa Sociale O.R.So, con un ampio coinvolgimento di partner attivi in ambito educativo: Cooperative, Agenzie formative, Associazioni di categoria, Regione Piemonte, Ufficio Scolastico Territoriale e Fondazione Zancan.



La Città dei Talenti integra e connette un luogo fisico – allestito a misura di bambine e bambini, ragazzi e ragazze dai 7 ai 11 anni – con attività orientative sul territorio cuneese, così da poter coinvolgere in modo capillare anche i luoghi geograficamente più difficili da raggiungere.