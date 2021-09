Domenica 3 ottobre a Rossana il Mercato della Sagra della Castagna e del Fungo

Durante l’intera giornata di domenica 3 ottobre verrà allestita la tradizionale Mostra mercato con prodotti locali, in particolar modo funghi porcini e castagne Bracalla, la varietà tipica di Rossana, in Piazza Gazelli mentre per le vie del paese si snoda, fra profumi inebrianti, il Mercato dei produttori alimentari locali, con continui intrattenimenti musicali che rallegreranno ancor di più l’atmosfera.

Nella Chiesa Parrocchiale si terranno concerti di musica classica, al mattino concerto di Pianoforte del Prof. Pianezze, e al pomeriggio concerto d’Arpa.

Come da tradizione, durante tutta la giornata, i volontari della Pro Loco serviranno le caldarroste “I Mundaj” nello stand situato in piazza Gazelli.

Si potranno inoltre visitare varie mostre, come quella sulla Castagna e le sue varietà in piazza Gazelli, oppure quella micologica a cura del Gruppo Micologico Bovesano “A.M.B.A.C- Cumino APS” presso l’ex confraternita.

In occasione della Sagra, sarà possibile fare una visita guidata all’Ecomuseo della Resistenza Codirosso, trasferitosi recentemente presso i locali di Palazzo Garro, dove sarà visitabile anche la mostra dei lavori del noto pittore rossanese Giorgio Giordano. Sempre a Palazzo Garro la Mostra dei Coltelli e la Mostra di Pittura.

Per partecipare alla Mostra Mercato sarà necessario l’utilizzo della mascherina, mentre per le esposizioni e i concerti al chiuso sarà obbligatoria l’esibizione del green pass.

Per consultare il programma dettagliato e per qualsiasi info: www.prolocorossana.it

mail: prolocorossana@libero.it

Distribuzione di caldarroste i mondiali in piazza gazzelli a capo mostra ortofrutticola con vendita di funghi porcini, castagne bracalla e prodotti tipici in piazza gazzelli

a capo intrattenimenti musicali per le vie del paese

Concerto di pianoforte del professor Pianezze al mattino e concerto D'Arpa al pomeriggio nella chiesa parrocchiale a capo mostra micologica il re fungo del gruppo micologico bovesano sa.ma Cumino APS nella ex confraternita puntoacapo mostra varietale della castagna a cura dei ricercatori del vivaio forestale di Chiusa Pesio vicino alla comunale a capo mostra di pittura presso Palazzo garro

Mostra di coltelli presso Palazzo garro

Visite guidate al ecomuseo della Resistenza "il codirosso" presso Palazzo Garro si richiede cortesemente l'uso del senso civico e del rispetto delle norme vigenti covid-19, per la riuscita insicurezza dell'evento. La Proloco declina ogni responsabilità per danni a persone animali e cose.

Per accedere alle mostre sarà necessario esibire il Green pass