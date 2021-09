In valle Maira, l'Ultra-Trail sui percorsi occitani

L’idea dell’Ultra-Trail nasce dal desiderio di organizzare una gara competitiva di corsa in montagna, sfruttando il grande patrimonio dei Percorsi Occitani.

Quattro giorni in cui gli atleti percorrono in lungo e largo tutta la valle, usufruendo dell’ospitalità e dei servizi offerti dalle strutture socie del Consorzio Turistico Valle Maira.

Questa esperienza non sarà solo cucita su misura per gli atleti, ma anche per il loro entourage (famiglia, amici, partner): ogni partecipante, per prendere parte all’evento, dovrà acquistare un pacchetto che comprenderà il pettorale, i pernottamenti, i diversi servizi in loco e riceverà un calendario di attività pensate per gli accompagnatori che non gareggeranno.

Nel 2020 quindici atleti professionisti hanno testato il percorso a porte chiuse (edizione 0) in vista dell’edizione 1, che si sarebbe dovuta svolgere quest’autunno. Purtroppo, vista la situazione emergenziale, dopo lunghe considerazioni, siamo giunti alla conclusione di non mettere in piedi il progetto originale della prima edizione, ma di congelarlo per il 2022.

Siccome era difficile per noi rinunciare del tutto a questo sogno, abbiamo pensato ad un modo per adattarlo al momento critico che stiamo vivendo, creando così l’edizione 0.1, che partirà da Chiappera alle ore 8 di sabato 2 ottobre 2021.

Si tratta di una gara di 38km, con 2100 di dislivello positivo e 2500 negativo.

Il fischio d’inizio avverrà a Chiappera, sotto l’attento sguardo della Rocca Provenzale, i corridori procederanno verso le Sorgenti del Maira per salire al Colle Ciarbonet, scenderanno a Viviere per riprendere quota toccando Prato Ciorliero e l’Altopiano della Gardetta. Dopo un veloce saluto a Rocca la Meja, specchiata nell’omonimo lago, gli atleti raggiungeranno il Colle del Mulo per ridiscendere verso il lago Resile e terminare la tappa a borgata Vernetti di Marmora.

I partecipanti dovranno superare cinque colli e avranno a disposizione tre punti ristoro con prodotti locali. Ogni atleta riceverà un pacco gara con prodotti locali unici e con una T-Shirt tecnica dell’evento. Inoltre, verrà messa a disposizione anche una navetta per portare i partecipanti da Marmora a Chiappera, luogo di partenza, dove lasceranno le auto.

Questo servizio è prenotabile all’atto dell’iscrizione online alla gara. Durante il corso della gara, gli accompagnatori degli atleti potranno trascorrere il loro tempo libero partecipando all’Occitanwalk, un’escursione non competitiva di circa 6 km con poco più di 300 metri di dislivello che si svolgerà nel comune di Marmora toccando, con un percorso ad anello con partenza e arrivo dal Centro Polifunzionale del Ponte di Canosio, le più caratteristiche borgate di questo vallone della Valle Maira. Tramite la rete sentieristica del comune di Marmora si attraverseranno le borgate di Finello, San Sebastiano, Reinero e Vernetti dove per l’occasione verranno accesi i forni comunitari e sarà possibile degustare prodotti locali. All’arrivo a Marmora avrà luogo un mercatino di prodotti locali per allietare tutti i partecipanti del Trail e i loro accompagnator