Mela Tessa®, incontro tecnico in campo

I partner Piemontesi del Club Tessa®, VM Marketing e OP Coop Jolly, in collaborazione con il Gruppo Feno Srl, organizzano per Mercoledì 29 Settembre un incontro tecnico a pochi giorni dalla raccolta della mela club di origine altoatesina

Per tutti coloro che abbiano interesse nell’osservare da vicino, in una fase delicata come quella appena precedente alla raccolta, questa interessante varietà di mela l’appuntamento è alle ore 15 presso il Centro Sportivo di Manta. Seguirà la visita ad alcuni appezzamenti al secondo ed al terzo anno di impianto in diversi areali del Cuneese, per osservare da vicino le caratteristiche della pianta e del frutto.

Le prime esperienze in campo (al momento sono stati investiti ca. 30 ettari nel Cuneese) sono molto positive: ottima risposta vegetativa della pianta, rapida entrata in produzione e alta allegagione, facilità di dirado ed elevata sovra colorazione rosso brillante in tutti gli areali di produzione. In un’annata caratterizzata da forti gelate primaverili, con danni estetici e rugginosità presenti su molte varietà nel Cuneese, è doveroso segnalare la totale assenza di inestetismi sull’epidermide di Tessa®.

Durante la visita saranno presenti i rappresentanti della Feno Srl, detentrice del brevetto, Arno Überbacher ed Albert von Sontagh, in visita in questi giorni negli impianti in Piemonte, oltre ai rappresentanti della OP JOLLY COOP Giancarlo Bodrero e della VM MARKETING Mauro Vanzetti, che illustreranno in breve gli aspetti salienti legati alla produzione e commercializzazione di Tessa® degli ultimi 2 anni.

La varietà Fengapi (valorizzata sui mercati dal brand Tessa®) deriva da un incrocio tra le varietà Gala e Pink Rose, di cui è perfetta sintesi dei pregi delle due varietà.

Derivano infatti da Gala la dolcezza e la succosità della polpa, l’alta produttività e la costanza di produzione negli anni. Dalla Pink Rose derivano l’elevata compattezza della polpa, il peso specifico notevole dei frutti e l’ottima conservabilità in post raccolta, aspetto molto importante per affrontare con successo le sfide dei mercati internazionali più distanti, quali il Far East.

I primi test commerciali hanno avuto esito più che positivo. La Tessa® ha avuto ottimi riscontri in Spagna, Germania e nel Nord Europa, e una risposta entusiasta dal Medio Oriente. Nel prossimo futuro i quantitativi in crescita permetteranno alla Tessa® di raggiungere sempre nuovi mercati e di consolidare la presenza in quelli già esistenti, in un mercato dinamico e competitivo come quello delle mele Premium, in cui date le premesse, Tessa® avrà molto da dire.