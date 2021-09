Prima la "Targa d'oro", poi un Super Mondiale di bocce all'orizzonte di Alassio

Sono una trentina i Paesi che si stanno preparando per il Mondiale Femminile & Senior di bocce, specialità volo, in programma al Palaravizza di Alassio, in Liguria, da lunedì 11 a sabato 16 ottobre.

Si tratta di Algeria, Argentina, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Cile, Croazia, Egitto, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Libano, Lussemburgo, Marocco, Monaco, Montenegro, Nigeria, Olanda, Pakistan, Russia (i cui atleti gareggeranno sotto la sigla di Team Fib per via della sanzione comminata dal Cio), Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sudan, Svizzera, Turchia e Ungheria.

Venticinque sono quelli già confermati, i rimanenti stanno completando le rispettive pratiche per l’espatrio e risolvendo le problematiche legate ai trasferimenti e alle normative sanitarie. Numeri che non trovano riscontri nelle edizioni passate. Alle cinque prove previste originariamente per il settore femminile (individuale, tiro di precisione, tiro progressivo, coppia e staffetta) e alla coppia mista, di nuova istituzione, la Federazione Internazionale, per sopperire al blocco totale dell’attività internazionale per via della pandemia, ha deciso di inserire due prove tradizionali riservate agli uomini, vale a dire l’individuale e la coppia.

Otto sono dunque in totale le maglie iridate in palio, con l’Italia che può legittimamente puntare al podio in tutte le gare. Le medaglie saranno assegnate tutte nella giornata di sabato 16, tre nella mattinata (coppia femminile e maschile, staffetta donne) e le altre nel pomeriggio (con un ampio collegamento in diretta su Rai Sport).

Per lo svolgimento dell’atto conclusivo e per la premiazione delle prove a coppie, abbinate alla Coppa Principe di Monaco (per quella maschile è una tradizione che si rinnova dal 1975, anno dell’istituzione del Mondiale maschile), è annunciata la presenza del principe di Monaco Alberto II. Gli otto convocati azzurri sono Valentina Basei, Francesca Carlini, Marika Depetris, Serena Traversa e Caterina Venturini (campionessa iridata uscente nell’individuale e scelta quale “testimonial” dell’evento), Luigi Grattapaglia, Matteo Mana (grande protagonista del Mondiale Under 23 di due anni fa ad Alassio) e Simone Nari, alle prese con un lieve problema fisico che non dovrebbe impedirgli di prendere parte alla rassegna iridata.

Quest’ultimo e la Carlini sono i due liguri (valbormidesi) della nostra nazionale. Lo staff è completato dal capo delegazione Moreno Rosati, vicepresidente federale, dai tecnici Enrico Birolo, Carlo Pastre e Piero Amerio, infine dal preparatore atletico Dario Campana. Nelle prime due giornate di gara, considerato l’elevato numero di partecipanti, sarà utilizzato anche l’impianto bocciofilo Palasport di Albenga, che nell’occasione presenterà il suo nuovo look.

La cerimonia di inaugurazione si terrà alle ore 21 di martedì 12. L’evento “Mondiale Femminile & Senior di bocce specialità volo Alassio 2021”, originariamente – come noto – previsto nel 2020, è organizzato dal Colba (Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio) del presidente Carlo Bresciano, sotto l’egida della Federazione Internazionale Bocce e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e del Cip. Gli enti promotori e sostenitori sono Federazione Italiana Bocce, Regione Liguria, Comune di Alassio e Camera di Commercio delle Riviere di Liguria. Gli sponsor sono commerciali: Solaris, Gdp Vendome, Artespazio e Boulenciel. Partner dell’evento è il Comune di Limone Piemonte.

Il Colba si è già reso protagonista nel 2018 dell’organizzazione ad Alassio dell’Europeo Maschile e nel 2019 del Mondiale Giovanile Under 18/23.

Il sito dell’evento è www.alassio2021.com.

DUE CONVEGNI

Le giornate di martedì 12 e mercoledì 13 saranno inoltre caratterizzate da un doppio approfondimento sul ruolo del gentil sesso nell’ambito sportivo. Una serie di iniziative raggruppate sotto il titolo “La Donna e lo Sport”. L’auditorium dell’Istituto Don Bosco ospiterà i convegni “Lo sport: un mare di donne” (martedì 12, dalle ore 17), durante il quale saranno proiettate filmati di grande interesse, e “Allenare: un’arte anche femminile?” (mercoledì 13, dalle ore 9), con l’intervento di relatori (giornalisti, scrittori, atleti, tecnici e dirigenti sportivi) di fama internazionale, tra i quali la pluricampionessa paralimpica Martina Caironi. Entrambi gli appuntamenti (accreditati presso l’Ordine dei Giornalisti e l’Università degli Studi di Genova) saranno fruibili anche in diretta streaming tramite la pagina Facebook e il canale YouTube Bocce Alassio. L’apertura dei lavori del primo convegno sarà preceduta dall’inaugurazione di un’esposizione di prime pagine, recenti e meno recenti, della Gazzetta dello Sport, dedicate a imprese sportive al femminile. La mostra resterà aperta per tutta la durata del Mondiale.

TORNA LA TARGA D’ORO

La parte centrale di ottobre ad Alassio sarà una full immersion nel mondo delle bocce. Sabato 9 e domenica 10 ottobre, quale ricco antipasto del Mondiale, andrà in scena la 68^ Targa d’oro Città di Alassio, storica competizione internazionale della Città del Muretto, che a causa della pandemia ha dovuto subire l’annullamento dell’edizione 2020 e lo slittamento di 6 mesi quest’anno. E’ dunque la prima volta che la manifestazione organizzata dalla Bocciofila Alassina si disputa in autunno. Per diversi motivi non sarà un’edizione partecipata come quella del periodo pre-Covid, ma la vicinanza con il Mondiale assicurerà una forte presenza di formazioni straniere (già certa la partecipazione di giocatori che rappresentano Croazia, Francia, Principato di Monaco, Russia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Stati Uniti), oltre alle italiane in arrivo da tutto il Nord, con atleti e società all’esordio sul palcoscenico alassino. Oltre alla classica gara a quadrette, saranno proposte la Targa Rosa e la Targa Junior Under 15, tabelloni entrambi a coppie. Le iscrizioni (già superata quota 100 formazioni) restano aperte ancora per una decina di giorni.

Il sito di riferimento è www.boccealassio.it.