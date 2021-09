Spello: il "Costantino Magno" premia Beppe Ghisolfi, Franco Frattini e Zef Bushati

Integrazione europea, inclusione finanziaria, solidarietà adriatica: sono questi i tre settori al centro della cerimonia di premiazione che si svolgerà a Spello, nella sala dell’editto dell’aula consiliare del Comune in provincia di Perugia, nel pomeriggio di sabato 9 ottobre.

Per ciascuno di questi tre strategici ambiti, è stata designata dalla prestigiosa giuria d’onore, presieduta dal Professore Giorgio Bonamente, un’alta personalità rappresentativa a livello sia italiano che internazionale: l’Onorevole Franco Frattini, ministro degli Affari esteri nell’ultimo governo Berlusconi, il Banchiere scrittore Prof. Beppe Ghisolfi, attuale unico rappresentante dell’Italia nel Gruppo europeo e mondiale delle Casse di risparmio e pioniere dell’educazione finanziaria (sviluppo laico dell’educazione al risparmio fondata nel 1891 dalla Dottrina sociale della Chiesa cattolica) e l’Onorevole Zef Bushati, pluridecorato attore teatrale e cinematografico del neorealismo albanese e riconosciuto leader politico dell’Albania fuoriuscita dalla dittatura ateista e comunista nel 1991 e in tal senso storico Ambasciatore del Paese balcanico (detto la 21esima “regione d’Italia”, distante appena 70 km dalle coste pugliesi) presso la Santa Sede.

Insignita inoltre una persona giuridica, il corpo di soccorso Humanitas Universo Odv – Organizzazione di volontariato, per la sezione dell’impegno sociale.

I lavori cerimoniali, aperti al pubblico su prenotazione nel doveroso rispetto delle norme anti covid, avranno inizio alle ore 16.30 e saranno coordinati dal Prof. Maurizio Oliviero, componente della Commissione di assegnazione del nobile Premio attribuito sotto gli stemmi del Sacro Ordine Militare Nemagnico Angelico Costantiniano di San Giorgio e Santo Stefano, con il patrocinio ulteriore del Comune ospitante di Spello e del Consolato onorario di Bari dello Stato dell’Uganda.

Per il Banchiere scrittore Ghisolfi, tale riconoscimento consolida l’intenso trentennale lavoro antesignano dell’introduzione e della diffusione delle strategie di alfabetizzazione economico finanziaria in Italia, al quale negli ultimi sette anni si è aggiunto il sostegno amichevole a iniziative di gemellaggio tra Italia e Albania, Paese il cui cammino di integrazione europea si interseca con la necessaria conoscenza dei fondamenti e degli strumenti di educazione alla finanza per la gestione di progetti e fondi di preadesione provenienti e gestiti dalla UE a favore dei Balcani.