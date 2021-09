Il Lions Club Bra Host ha donato materiale scolastico agli Istituti Comprensivi Bra 1 e Bra 2

Quaderni, penne, colle, righelli, fogli colorati, gessetti, carte geografiche e anche palloni per la ricreazione. Il cuore grande del Lions Club Bra Host, non smette mai di battere e donare amore. Il presidente Armando Verrua, insieme a due soci, ha consegnato materiale scolastico agli Istituti Comprensivi Bra 1 e Bra 2.



Tutto è nato dall’idea di offrire un aiuto concreto proprio all’inizio del nuovo anno di studi ancora segnato dal pericolo Covid, che ha messo in ginocchio anche la scuola e di acquistare così del materiale didattico, grazie al sostegno del Distretto 108Ia3.



Un ‘service’ molto apprezzato da presidi, docenti e alunni, che hanno accolto il prezioso carico con entusiasmo. Commenta Verrua: “Siamo felici di sostenere il ritorno a scuola di bambini e ragazzi. Attraverso quest’iniziativa abbiamo voluto far sentire la nostra vicinanza a tutti gli studenti, fermamente convinti che la buona formazione sia davvero una base imprescindibile per un futuro migliore per tutti”.



Un gesto, quello del sodalizio braidese, che si perde e si ritrova in mezzo ad un’infinità di altri slanci di generosità compiuti nello spirito del motto di tutti i Lions del mondo: ‘We serve! Noi serviamo’.