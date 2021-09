Bocce, petanque: Auxilium Saluzzo protagonista ai campionati italiani U18 a coppie

Bocciofila Auxilium Saluzzo ancora protagonista a livello giovanile.

Domenica 26 settembre, a Genova, presso l’Abg, si sono tenuti i campionati italiani giovanili under 18 a coppie ed under 15 individuali di petanque.

Grande successo per il sodalizio saluzzese che nella prova under 18 conquista un primo ed un secondo posto: medaglia d’oro per Pietro Vittone e Nicolò Moine che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 13 a 11 contro i compagni di squadra Michele Vittone e Davide Caporgno. Una finale che ha visto i quattro giocatori protagonisti di un bell’incontro, deciso solo dopo il secondo tiro supplementare con la bocciata decisiva di Moine.

Bronzo per la formazione di casa dell'Abg Genova con Daniele Monaco e Sara Ferrera, e per il Gsp Ventimgilia, con Cristian Agaccio e Andrea Schembri.