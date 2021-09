Calcio Serie D: tanti anticipi nel girone A in vista del turno infrasettimanale

Anticipo al sabato pomeriggio per (quasi tutte) le gare del terzo turno del girone A di Serie D.

La giornata successiva è infatti in programma mercoledì 6 ottobre, motivo per cui in tanti hanno richiesto di giocare 24 ore prima così da avere un giorno in più di riposo.

Bra sul campo della Lavagnese mentre Saluzzo e Fossano attendono RG Ticino e Sestri Levante.

Ecco il programma nel dettaglio.

Sabato pomeriggio - ore 15:

Borgosesia - Asti

Pont Donnaz - Sanremese

Lavagnese - Bra

Gozzano - Ligorna

Fossano - Sestri Levante

Chieri - Imperia

Casale - Vado

Saluzzo - Ticino

Domenica - ore 15

Novara - Varese

Caronnese - Derthona