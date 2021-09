Corsa su strada: Adele Roatta dell'Atletica Mondovì campionessa regionale allieve sui 10km

Valeria Straneo, alessandrina con alle spalle due Giochi Olimpici ed un argento mondiale in maratona, si è aggiudicata domenica 26 settembre la prima edizione de "Vigonechecorrela10", corsa su strada nazionale organizzata dal “Vigonechecorre” dopo dieci anni di "Mezza di Varenne".

La prova era valida anche come Campionato regionale di corsa su strada e la portacolori dell’Atletica Mondovì - Acqua S. Bernardo Adele Roatta si è aggiudicata il titolo riservato alla categoria allieve coprendo la distanza in 36’30, a soli 2 minuti dalla Straneo, tempo che le consente anche di ottenere l’ 8° posto nella classifica generale donne.

Ancora una grande prestazione della Roatta e ottimo test in vista dei campionati italiani di corsa su strada di Forlì (9-10 ottobre) che la vedranno sicura protagonista.

Alla manifestazione, il tecnico Augusto Griseri porterà anche Tommaso Bosio dopo la buona gara di Vigone in cui ha esordito sui 10 km chiudendo la sua fatica in 38’37”: il crono gli permette di salire sul secondo gradino del podio tra gli allievi. Molto bene anche l’altro portacolori monregalese Jacopo Odetto, che, tra le Promesse, si piazza terzo in 35’36”. Lo stesso Augusto Griseri ha preso parte alla gara di Vigone completando i 10 km in 45’06 (27° di categoria SM45).