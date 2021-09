Il CTS apre all’aumento della capienza dei palazzetti…Il PalaManera di Mondovì potrà ospitare poco meno di 500 spettatori

Una moderata ma di certo buona notizia giunge per gli amanti dello sport! Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ieri si è espresso favorevolmente circa un possibile aumento della capienza delle strutture per gli spettacoli all’aperto e al chiuso, ovviamente anche per gli eventi sportivi.

Per gli stadi e altre strutture all’aperto si passa dal precedente 50% al 75%, mentre per le strutture al chiuso, come i palazzetti, l’aumento è più contenuto e prudente, con un passaggio dal 35% al 50%. Restano ferme le altre indicazioni come l’uso delle mascherina e le distanze interpersonali, così come l’essere in possesso di regolare “Green-Pass”.

Una ulteriore raccomandazione riguarda anche le modalità di utilizzo delle strutture. Il Cts, infatti, raccomanda che tutti i settori degli impianti vengano utilizzati, in modo da prevenire la formazione di possibili assembramenti. Sulla base di questo parere, dunque, si attendono a breve i provvedimenti da parte del Governo, che in linea con quanto stabilito dal CTS, aumenterà la capienza di tutti gli impianti sportivi.

A beneficiarne sarà ovviamente anche il PalaManera, con i tifosi della Lpm Bam Mondovì e del Vbc Synergy Mondovì che potranno assiepare i gradoni del palazzetto fino a una capienza massima di poco inferiore alle 500 unità, visto che al momento si parla di circa 485 posti disponibili su un totale di 970. Una percentuale più alta, tuttavia, in presenza delle regole sul distanziamento, difficilmente avrebbe consentito una maggiore presenza di pubblico.