82 premi per il corto “Triangle” dell'attore cuneese Andy Barreca

Continua il successo per Andy Barreca, l'attore di origini braidesi che vive a Marene. Il suo cortometraggio “Triangle” ha ormai raggiunto quota 82 premi.

“La distribuzione è conclusa ma continuano ad arrivare premi ed è gratificante, soprattutto quando l'affermazione è internazionale – commenta l'artista -. Abbiamo ottenuto il riconoscimento di 'Miglior Film' in tantissimi paesi, 40 statuette solo in America, poi riconoscimenti anche in Brasile, Romania, Francia, Germania, Ucraina, Belgio, Grecia, Giappone, Svezia, Canada, Spagna, Russia, India e tanti altri.

Personalmente, ho appena ricevuto il mio terzo premio come 'Miglior Attore protagonista' al Cannes Cinema Awards 2021 in Francia. Onorato di tanta considerazione, ringrazio il direttore del festival Thierry Doupont”.

Triangle è presente attualmente su 14 piattaforme di “video on demand”.

Poi ci sono i nuovi progetti: “Siamo in procinto di effettuare nei prossimi mesi le riprese del nuovo film 'Battle Brothers',una storia di coraggio,amicizia e fratellanza ispirata ad eventi realmente accaduti. Questa volta dal Thriller passiamo ad un Action di guerra che ha richiesto molti mesi solo per la sceneggiatura e la pre-produzione. Scritto da me e lo sceneggiatore siciliano Francesco Minnella in collaborazione con il mio socio regista/attore Cataldo De Palma. Vedrà figurare nel cast artistico attori con esperienze internazionali come Andrea Zirio e Rocco Marazzita, oltre che me e Cataldo De Palma”.

Le riprese di 'Battle Brothers' saranno in lingua Inglese. Le locations tra la cintura di Torino, Druento e Chiaverano nella zona di Ivrea. La direzione della fotografia sarà affidata al pluripremiato Davide Piazzolla, come nel film 'Triangle'.

Nel mese di ottobre ci sarà un casting in Film Commission Torino per la ricerca di attori per i ruoli secondari e le figurazioni speciali.

Oltre l'attività di interprete, Andy Barreca svolge sempre il ruolo di Film Distributor e Aggregator: seleziona i migliori film per distribuirli presso i festival cinematografici e caricarli sulle più note piattaforme Video on Demand. Da dicembre 2020 collabora con Amazon Prime Video e il colosso inglese dei cortometraggi Shorts Tv, sempre attraverso la partnership con Adrama, primaria società di produzione e distribuzione pluripremiata con sede a Torino e Los Angeles.

E a breve Andy tornerà negli Stati Uniti: “Starò lì qualche mese per riallacciare le sinergie e le connessioni che avevo prima dell'avvento della pandemia, essendo stato impossibilitato a viaggiare per un lungo periodo. Presenzierò inoltre, anche alla Berlinale - Festival del cinema internazionale di Berlino, uno dei più importanti al mondo”.