“Un dovere trovare i fondi per riaprire la strada del Vallone di Elva”

Domani, 30 settembre, torna - con l’edizione 2021 - “Caluma el vache”.

Si tratta del ritorno delle mandrie a valle. Un evento organizzato dalla Confagricoltura di Cuneo, in collaborazione con il consorzio Cascine Piemontesi, il Comune di Celle Macra e l’ATL del Cuneese per celebrare la chiusura della stagione di alpeggio.

Un momento di festa di comunità, elemento che ha sempre contraddistinto la demonticazione, la discesa dai pascoli. Ma anche un’occasione per fare il punto sulle problematiche che interessano il comparto e, più in generale, richiamare l’attenzione alle esigenze di chi lavora in montagna.

In primis, la carenza idrica, che quest’anno ha stretto particolarmente la sua morsa. Ma anche i danni provocati dalla fauna selvatica, un sistema viario in molti punti delle nostre vallate molto precario, la mancanza di un’adeguata connessione a internet e la costante burocrazia che rallenta le operazioni aziendali.

E proprio sul sistema viario, con tutte le sue criticità interviene Paolo Demarchi, consigliere regionale saluzzese e imprenditore nel settore zootecnico.

“Come consigliere del territorio cuneese – ci dice – mi sono sempre battuto per la valorizzazione dei nostri alpeggi e delle nostre strade di montagna.

Non posso pertanto che farmi portavoce delle legittime richieste che giungono dai vertici di Confagricoltura sulla necessità di riaprire la strada provinciale 104 del Vallone di Elva per consentire ai nostri margari di procedere alle operazioni di transumanza seguendo la via più agevole, e senza avventurarsi su percorsi alternativi più lunghi e certamente più impegnativi per il bestiame.

Una strada chiusa da alcuni anni e per la quale è un dovere trovare le risorse necessarie per la sua riapertura. Ovvero per garantire una via di comunicazione, seppur di montagna, essenziale per la nostra economia di territorio.

Facendo seguito al lavoro da me già svolto nelle sedute d’aula e di commissione in Consiglio regionale, parlerò della questione con il nostro vicepresidente e assessore alla Montagna, Fabio Carosso, e al presidente Alberto Cirio.

Nella certezza che l’impareggiabile reticolo delle strade di montagna piemontesi possa diventare, se opportunamente gestito, un incentivo e un valore aggiunto per vivere e amare, da turista o residente o appunto da operatore di una irrinunciabile economia di prossimità come quella dei margari, le nostre terre alte”.