90 anni per Franco Angeloni, protagonista della vita politica e sindacale della Granda

Franco Angeloni è nato a Carrara il 29 settembre del 1931. Si trasferisce a Mondovì con la sua famiglia durante la seconda guerra mondiale nel 1943. A guerra finita con rientrano più a Carrara.

Dopo la liberazione, a Mondovì per il 1 Maggio, vi fu un grande corteo per festeggiare la fine della guerra e il lavoro. Parteciparono tanti cittadini e tantissimi giovani. È stata quella l’occasione per conoscere il Partito Comunista e iniziare a frequentarlo.

Nel 1947 è andato a lavorare alla Ceramica Richard Ginori e nel 1948 alla Ceramica Vedova Besio, dove dopo alcuni mesi di lavoro, viene eletto membro di Commissione interna per la Cgil.

Nel 1951 la Cgil gli assegna l’incarico di Segretario della Camera del Lavoro di Mondovì.

Nel 1953 parte per il servizio militare e al suo ritorno rientra a lavorare alla Besio perché la Cgil non aveva più i soldi per retribuire i funzionari.

Nel 1955 entra a far parte dell’apparato della Camera del Lavoro di Cuneo. Erano anni difficili e duri. C’era un clima politico discriminatorio nei confronti della sinistra e della Cgil, la quale aveva una struttura molto debole perché in seguito alla scissione aveva perso molti iscritti. La scissione alimentava un forte scontro tra CGIL-CISL-UIL su chi rappresentava la maggioranza dei lavoratori.

Erano gli anni in cui si cercava di costruire il sindacato alla Ferrero e alla Tessitura Miroglio. Gli occupati alla Ferrero erano 3.500, i contratti non erano applicati, non c’era la Commissione Interna e lo sfruttamento era tanto.

Nel 1960, nonostante la divisione, è stato proclamato uno sciopero unitario per l’applicazione del contratto. Uno sciopero drammatico perché ha avuto uno strascico giudiziario, ma il Sindacato è riuscito ad imporre la Commissione Interna dando una rappresentanza sindacale ai lavoratori ed alle lavoratrici. Lotte che proseguirono fino a quando la Ferrero dovette rispettare leggi e contratti riconoscendo al Sindacato un suo ruolo.

Nel 1963 a Cuneo apriva la Michelin ed anche lì iniziò il lavoro sindacale per l’elezione della Commissione Interna e per i primi accordi contrattuali, così alla Cometto ed in tante altre aziende della provincia.

Erano arrivati gli anni della ripresa delle grandi lotte, dell’unità sindacale e per l’abolizione delle zone salariali. La provincia di Cuneo era in settima zona, quindi con differenze salariali enormi rispetto alle atre provincie. Si rivendicava la riduzione dell’orario da 48 a 40 ore settimanali e la parità salariale tra uomini e donne che svolgevano lo stesso lavoro. Battaglie difficilissime, ma che diedero i loro frutti.

Nel 1969 moriva Vincenzo Sparla che era il Segretario generale della Camera del Lavoro di Cuneo.

Pochi giorni dopo venne eletto in quell’incarico Franco Angeloni che ricoprì fino a Dicembre del 1975.

In quegli anni la Cgil si rafforzò notevolmente anche in provincia. Sorsero i sindacati di categoria, dando vita alla struttura organizzativa che la caratterizza ancora oggi e notevoli furono le conquiste sindacali sia in luoghi di lavoro che nella società.

Nel 1975 sostituì Franco Revelli nella carica di Segretario provinciale del Partito comunista della provincia di Cuneo, fu consigliere provinciale e successivamente componente la Segreteria regionale del PCI.

Nel 1987 è andato in pensione, ma il suo impegno sindacale e politico non è mai venuto meno.

Ancora oggi a 90 anni fa parte attivamente del Comitato Direttivo del Sindacato dei Pensionati della Cgil. Così come sui tanti altri aspetti della vita.