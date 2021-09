Bra: lavori teleriscaldamento in via Cavour, modifiche temporanee alla viabilità

Per permettere lavori di allacciamento alla rete del teleriscaldamento del fabbricato sito in via Cavour 28, come richiesto dalla ditta Bra Energia, da lunedì 4 ottobre alcune modifiche temporanee alla viabilità interesseranno parte dell’incrocio tra via Cavour e via Principi di Piemonte e il primo tratto di via Cavour compreso tra via Principi e via Vittorio Emanuele II.

In particolare, il traffico all’intersezione tra via Cavour e via Principi di Piemonte sarà regolato con l’istituzione di un senso unico alternato, gestito da movieri.

A seguire, verrà realizzato lo scavo a partire dal fabbricato interessato verso via Principi di Piemonte, lato sinistro di via Cavour.

Al termine dell’intervento, la cui durata è stimata in circa 20 giorni lavorativi, verrà effettuato un ripristino provvisorio in asfalto, a cui seguirà successivo rifacimento della pavimentazione in porfido.

Esclusivamente per i residenti, i corrieri e gli utenti già autorizzati alla circolazione nell’area pedonale, il tratto di via Cavour compreso tra via Vittorio Emanuele II ed il cantiere sarà percorribile in doppio senso di marcia; ai soggetti autorizzati sopra citati sarà consentito l’accesso all’area pedonale anche dal varco di via Audisio.

Le modifiche saranno indicate da apposita segnaletica, installata a cura della ditta esecutrice dei lavori.