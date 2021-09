Cuneo capitale dell'immunoterapia con specialisti da Italia e Stati Uniti (VIDEO)

Cuneo da oggi, mercoledì 29 settembre, fino a sabato, è capitale dell'immunoterapia. grazie al convegno "Immunotherapy in Hematological Malignancies" che coinvolgerà 120 iscritti e 50 relatori da tutta Italia e dagli Stati Uniti.

Virtualmente, a causa dell'emergenza sanitaria, si confronteranno su percorsi e prospettive.

L'immunoterapia è lo strumento, il cui utilizzo è in forte espansione, per contrastare i tumori, anche quelli più aggressivi contro i quali le terapie chemioterapiche o la chirurgia non riescono a incidere.

Pioniere, da 30 anni, nell'utilizzo dell'immunoterapia è il professor Massimo Massaia, primario di Ematologia dell' Ospedale S. Croce e Carle.