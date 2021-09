Il sindaco di Cuneo Federico Borgna oggi, mercoledì 29 settembre, non è in città per la festa patronale.

Per lui un impegno internazionale. Lo scrive sulla sua pagina facebook: "Quest’anno per me un San Michele 'particolare'… a Bruxelles, al Comitato delle Regioni, con tanti Sindaci, Presidenti di Provincia e di Regione europei, tutti insieme per confrontarci sulla strategia di ripresa industriale ed economica post-pandemia".