Beinette: iniziati gli interventi per il completamento della ciclopedonale in via Margarita

Settimana di interventi nel comune di Beinette.

Lunedì 27 settembre, sono iniziati i lavori per la realizzazione del tratto mancante di pista ciclopedonale in via Margarita.

"Grazie a questo intervento" - commenta il sindaco, Lorenzo Busciglio - "tutte le provinciali che attraversano il concentrico risultano messe in sicurezza con passaggi comodi e sicuri per pedoni e ciclisti".

Parallelamente ha preso il via anche l'intervento per l'impermeabilizzazione del tetto piano sopra la bocciofila. L'amministrazione comunale sta portando avanti un progetto complessivo di riqualificazione dell'edificio: in futuro questa potrà essere una terrazza resa disponibile al pubblico.

In settimana, inoltre, il gruppo comunale di Protezione Civile ultimerà i lavori di sistemazione della nuova palizzata in via Cimitero.

"Un grande e sentito ringraziamento da parte di tutta l'amministrazione comunale" - aggiunge il primo cittadino - "per l'impegno che i volontari del gruppo profondono per tutta la comunità beinettese".