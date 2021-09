La Banda Musicale di Mondovì ricorda il maestro Beppe Zoppi

Anche la Banda Musicale di Mondovì si unisce al cordoglio per la scomparsa di Beppe Zoppi, storico maestro di musica di Garessio, recentemente scomparso.

“Caro Beppe,

anche per la nostra Banda Musicale di Mondovì sei stato una colonna portante per molti anni e per questo te ne siamo molto grati, da te abbiamo imparato la serietà, la professionalità e la semplicità di un vero musico ma soprattutto di un maestro che ci hai diretto con serietà durante le nostre trasferte in Germania alla manifestazione Piemont am Rhein, grazie”.

Con queste parole lo ricorda Sara Canavese, Vice presidente della Banda Musicale di Mondovì.

“Beppe” è stato, per circa un ventennio, musico attivo del sodalizio monregalese che insieme a Raffaele e Giancarlo, ogni settimana, nonostante la distanza da Garessio, partecipava alle prove e ai servizi esterni.

L’amore che aveva per la musica non gli faceva pesare il disagio degli spostamenti, la sua cordialità nei rapporti umani lo ha reso una figura indelebile nei componenti del gruppo musicale Monregalese.

La sua tromba squillerà nella banda dei cieli.

Ciao Beppe