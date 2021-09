"La ripartenza sarà, inevitabilmente, a singhiozzo": Air Dolomiti commenta la sospensione temporanea del volo Cuneo-Monaco di Baviera

Due mesi interi: è questa la durata della sospensione temporanea, attiva nei mesi di ottobre e novembre della tratta Cuneo Levaldigi-Monaco di Baviera. I voli saranno di nuovo prenotabili dal 1° dicembre.

La notizia è arrivata nella giornata di ieri (martedì 28 settembre) e oggi Air Dolomiti, gruppo Lufthansa, ha deciso di commentare la decisione con una nota ufficiale: "La sospensione temporanea dei voli tra Cuneo e Monaco di Baviera per i mesi di ottobre e novembre rientra in una ipotesi già preventivata a inizio operazioni e non modifica la fiducia che la compagnia ha riposto nelle potenzialità del territorio, del suo indotto commerciale e dell’aeroporto di Levaldigi".

"Per questo Air Dolomiti ripartirà con le operazioni sulla Baviera, poichè questo rimane un collegamento integrato di un’offerta sull’hub tedesco dove è estesa la scelta fra le prosecuzioni internazionali proposte dal network Lufthansa".

Dichiarazioni che fungono da rassicurazione necessaria, visto che il collegamento è stato attivato soltanto tre mesi fa. E che, proprio su questo collegamento, si è spesa un'ampia campagna pubblicitaria che aveva coinvolto i territori di Piemonte e Baviera con l'obiettivo di richiamare turisti stranieri in Granda.

"La ripresa, soprattutto nel settore del trasporto aereo, sarà inevitabilmente segnata da un andamento ”a singhiozzo” - conclude Air Dolomiti - e dobbiamo mettere in conto la possibilità di una sospensione e degli arresti nella programmazione, ma la cosa importante è non fermarsi e avere il coraggio di continuare a lavorare".