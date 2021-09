Mondovì, FdI ribatte sull'ordinanza antismog: "Grazie per la “lezione”, ma molti nodi restano irrisolti"

Riceviamo e pubblichiamo.

Ringraziamo l’Amministrazione comunale di aver risposto così rapidamente alle nostre sollecitazioni, dando sfoggio di una celerità insospettata. (qui la risposta del sindaco). Ma soprattutto ringraziamo la parte politica per essere uscita allo scoperto, essersi esposta ed aver cercato finalmente di fare chiarezza sull’iter relativo alle limitazioni del traffico. È andato sicuramente a beneficio dei cittadini.

Anche se, in realtà, nella lista di atti amministrativi posti in evidenza manca il dato che alla fine interessa maggiormente la popolazione, cioè “quando” effettivamente le nuove disposizioni saranno operative.

D’accordo, l’Amministrazione dice che lo stop ai veicoli inquinanti avverrà “solo quando l’idonea cartellonistica verrà installata”. Ma… quando?

È questione di giorni, settimane, mesi? C’è realmente in corso una gara per una fornitura della segnaletica necessaria, e se sì – posto che ci si poteva pensare prima, dato che la prima ordinanza è datata marzo –, abbiamo certezze in merito alle tempistiche sulla disponibilità dei cartelli, e della loro effettiva installazione e messa in funzione?

È questo, che interessa alle persone comuni, molte delle quali alle prese con necessari stravolgimenti nel quotidiano legati all’ordinanza antismog. Nonostante l’impegno del Comando della Polizia municipale, che non abbiamo mai messo né metteremo mai in discussione, vi assicuriamo che molte di queste persone non sono informate, sulle modifiche alla viabilità: basta parlare con la gente per capirlo; e quelli che più o meno casualmente ne vengono a conoscenza ne sono fortemente preoccupati. Alcune questioni di stringente importanza rimangono quindi in sospeso.

Così come, lo ribadiamo, l’opportunità di muoversi come ha fatto Cuneo, a livello di Consiglio comunale, dando mandato al sindaco di richiedere una “proroga congrua” all’entrata in vigore delle ordinanze antismog. Ma l’amministrazione sembra più impegnata ad usare le matite colorate, impartire lezioni e dare giudizi, piuttosto che provare a governare in modo efficace la città.