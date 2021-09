Peveragno, una rotonda o la revisione dell'innesto dei rami stradali: le proposte della minoranza per la sicurezza dell'incrocio sulla SP42

L'ultimo incidente che ha visto protagonista l'incrocio sulla SP42 verso Beinette, nel territorio del comune di Peveragno, è datato venerdì scorso (24 settembre): si tratta di un'area spesso teatro di fatti di cronaca, anche gravi, ritenuta da tempo pericolosa tanto da far spuntare un progetto - poi abbandonato - di realizzazione di una rotatoria.

Nelle scorse settimane il gruppo di minoranza "SiAMO Peveragno" ha proposto un intervento per aumentare la sicurezza dell'incrocio al costo del minor impatto economico possibile.

Il documento spedito al Comune e all'amministrazione provinciale riporta ben tre ipotesi differenti: la prima - molto poco invasiva - propone di cambiare l'angolazione di innesto dei rami stradali e di aggiungere due piccoli tronchi di strada, per poter dotare l'incrocio di una migliore visibilità ed eliminare eventuali "punti di contatto" tra chi s'immette nella SP21 verso Boves e chi invece entra nella SP42. Una soluzione che non andrebbe a intaccare i lotti artigianali e gli accessi carrai già esistenti. La seconda e la terza, invece, tornano proprio sull'idea di realizzare una rotonda nel punto dell'incrocio.

Per ora, però - sostengono i rappresentanti della minoranza peveragnese - , nessuna risposta da parte dell'amministrazione comunale. "Non avevamo sicuramente la pretesa di avere una risposta in pochi giorni, e in effetti ad oggi nessuna delle figure istituzionali in indirizzo lo ha fatto - si sottolinea in un post sulla pagina Facebook ufficiale del gruppo - , però permetteteci una domanda: quante volte ancora dovremmo assistere a incidenti, vedere feriti, sperare di non piangere morti, prima che qualcuno si attivi per rendere più sicuro l’incrocio?"