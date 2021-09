Savigliano presto accoglierà una famiglia afghana

E’ ufficiale, anche Savigliano accoglierà una famiglia di rifugiati afghani. Sarà la Prefettura di Cuneo a indicare il nucleo familiare che troverà ospitalità in un alloggio in città, trovato anche grazie alla collaborazione con le parrocchie locali.

“Questo progetto anche per dare un significato reale a quello che è l’aspetto solidale che abbiamo nei confronti del popolo afgano come Città. Un progetto di accoglienza simile a quello già attivato tramite corridoio umanitario con una famiglia siriana” commenta il consigliere Tonino Rimbici.

Al fine di sensibilizzare la popolazione sul tema dell’accoglienza e sulla questione afgana, il Comune e la Consulta Solidarietà organizzano per il 26 ottobre una serata con ospite il giornalista e reporter Domenico Quirico. L’incontro con i rappresentanti dell’Amministrazione si svolgerà sotto l’ala di piazza del popolo (posti liberi fino a esaurimento) a partire dalle ore 20.45. Saranno presenti anche Luca Ravelli, medico di Emergency e alcuni volontari di Emergency. Sarà poi proietto il video “testamento di Gino Strada” che era stato proiettato in occasione dell’inaugurazione della sede di Emergency a Torino in via Valdocco.

“Questa serata sarà un modo per sensibilizzare la cittadinanza se mai ce ne fosse stato bisogno - aggiunge Rimbici - Racconteremo come e perché si sta facendo l’accoglienza di una famiglia afgana a Savigliano”.