Un documentario sulla preziosissima attività dei Vigili del fuoco di Barge.

È l’opera di Mario Garofalo, sceneggiatore, regista e produttore. Garofalo, per due anni, è rimasto al fianco dei volontari del distaccamento dei Vigili del fuoco di via Fiorita. E per due anni, con la massima discrezione possibile, ha girato immagini che documentano sia l’attività operativa, durante i tanti interventi di soccorso tecnico urgente, che i momenti all’interno dei locali del distaccamento.

I Vigili del fuoco di Barge, va ricordato, nel 2019 hanno svolto 361 interventi. 319 sono state invece le richieste di soccorso del 2020.

I pompieri bargesi intervengono su un’area che comprende i Comuni di Barge, Bagnolo Piemonte, Envie, Paesana, Crissolo, Oncino e Ostana. Ma, nel 2020, sono stati chiamati a prestare la loro opera anche a Sanfront, Martiniana Po, Revello, Gambasca, Rifreddo e Bibiana.

Senza contare, a ottobre, l’impegno – durato oltre 10 giorni – in Val Vermenagna, a Limone Piemonte, dopo il flagello della tempesta Alex.

Tanti interventi, alcuni dei quali ripresi dalla telecamera di Garofalo, con l’autorizzazione del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cuneo e del Ministero dell’Interno.

Il lungo lavoro del regista si è tradotto in un documentario di 1 ora e 2 minuti, che verrà proiettato il prossimo 10 ottobre, a partire dalle ore 15.30, presso il cinema comunale di Barge.

Garofalo ha saputo anche ascoltare i racconti dei Vigili del fuoco, cercando di mettere in luce non soltanto il grande impegno e lo spirito di servizio dei pompieri, ma le emozioni che accompagnano il loro lavoro.