Un'opera d'arte targata "Bra-Bra" in dono al Comune

Il comitato organizzatore della "Bra-Bra Specialized Fenix Grand Prix, Gran fondo tra Langhe e Roero" svoltasi domenica 26 settembre con partenza e traguardo a Pollenzo, ha donato un quadro al Comune di Bra.

Si tratta di un’opera a tecnica mista dell’artista Maurizio Natale, appositamente realizzata in occasione dell’evento sportivo.

Dall’Amministrazione braidese, che ha ricevuto il quadro dal presidente del Comitato Sandro Stevan alla presenza dell’intero Consiglio comunale, il ringraziamento per il gradito pensiero e le congratulazioni per “l’eccellente organizzazione dell’edizione 2021 della Gran Fondo, appuntamento immancabile per gli appassionati di ciclismo e orgoglio della nostra città”.