Mondovì, 16enne investita sulle strisce pedonali da un veicolo: conducente a processo

Si trova a processo in Tribunale a Cuneo la conducente dell’auto che il 23 ottobre 2018 travolse sulle strisce pedonali di Via Veneto a Mondovì una ragazza di 16 anni (dove qui risiede insieme alla famiglia) mentre stava attraversando la strada. L’accusa è di lesioni colpose stradali. Per la giovane si era rivelato necessario il trasporto in elicottero presso il nosocomio di Cuneo, ove era giunta in codice rosso.

A testimoniare come parte offesa, la mamma drlla vittima: “Mia figlia non ricorda nulla dell’incidente. Io ero alla finestra e l’ho vista mentre attraversava la strada. Si trovava a metà carreggiata. È stata ricoverata in terapia intensiva.”

“Il veicolo ha urtato il pedone che già stava attraversando senza però modificare la sua velocità -ha riferito al giudice un militare intervenuto- Lo deduciamo perché sul manto stradale non abbiamo rilevato segni di frenate. L’automobile procedeva a velocità regolare, circa ai 50km/h e nella sua direzione, il sole era accecante”.

Dalle testimonianze rese in aula sembrerebbe dunque che la conducente dell’auto avrebbe avuto una visuale offuscata a causa del sole, verosimilmente accentuata dalla presenza di una zona d’ombra sulla carreggiata da cui ha attraversato la giovane. L’udienza è stata rinviata per discussione.