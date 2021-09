eToro Pareri: Piattaforma sociale di trading per gli investitori in criptovalute

Oltre ad offrire investimenti in criptovalute, eToro è una piattaforma di "social trading" che rende facile per gli investitori copiare le operazioni di altri top trader sulla piattaforma.

Sia che tu stia cercando di essere coinvolto negli investimenti in Bitcoin o che tu voglia imparare strategie da trader esperti, eToro potrebbe essere un ottimo modo per diversificare i tuoi investimenti ed espandere le tue conoscenze. Scopri di più su eToro nella nostra recensione completa qui sotto!

eToro USA LLC; Gli investimenti sono soggetti al rischio di mercato, compresa la possibile perdita del capitale.

Dettagli eToro

Nome del prodotto eToro

Investimento minimo $50

Commissioni di trading da 0,75% a 2,90% (In base allo spread bid-ask di ogni moneta)

Tipo di account Imponibile

Promozioni 50 dollari di bonus

Chi è eToro?

eToro (eToro USA Ltd.) è una criptovaluta, piattaforma di social trading. Il suo co-fondatore e CEO è Yoni Assia. La società è stata fondata nel 2007 e si trova a Hoboken, NJ. Ha uffici registrati a Cipro, Israele e Regno Unito. eToro è una società privata. Il suo ultimo round di finanziamento è stato una Serie E da 50 milioni di dollari.

Cosa offrono?

Si noti che recensiremo eToro per i clienti statunitensi. I clienti non americani hanno a disposizione più strumenti di trading, come azioni, indici e CFD.

I clienti statunitensi sono limitati al trading di criptovalute su eToro. eToro offre una vasta gamma di criptovalute. Puoi vedere la lista completa qui, insieme agli spread delle valute.

Prima di iniziare a usare eToro, devi verificare il tuo conto. La verifica richiede il caricamento di una prova di identità (POI) e una prova di indirizzo (POA). Puoi usare l'app mobile di eToro per caricare i documenti.

eToro CopyTrader

Una grande attrazione di eToro è la sua capacità di copiare le operazioni in tempo reale. CopyTrader ti permette di selezionare un trader specifico e copiare tutte le sue operazioni. Ciò significa che la piattaforma effettuerà automaticamente le stesse operazioni del trader copiato.

È possibile impostare la quantità di fondi da assegnare a ciascun CopyTrader. Inoltre, sarai in grado di impostare gli stop loss in modo da poter controllare i drawdown. Qualsiasi posizione aperta con il CopyTrader sarà immediatamente aperta per te.

CopyPortfolio

CopyPortfolio funziona proprio come CopyTrader, con la differenza che puoi copiare un intero portafoglio di trader invece di uno solo alla volta. eToro permette ai trader di investire in due diversi tipi di CopyPortfolio:

● Portafogli dei migliori trader: Copia i portafogli dei trader più performanti e sostenibili

● Portafogli di mercato: Investire in portafogli che raggruppano vari investimenti.

Questi portafogli sono gestiti attraverso un regolare riequilibrio. Possono essere un modo efficiente per diversificare i tuoi investimenti in criptovalute.

Punteggi di rischio

Quando visualizzi un trader da copiare su eToro, puoi guardare la sua performance. Questo include la performance storica mensile e le informazioni sul drawdown.

Un altro componente della loro performance è il punteggio di rischio di eToro. Ad ogni trader viene assegnato un punteggio di rischio da 1 a 10 - 1 è il meno rischioso e 10 ha il potenziale di far saltare un conto.

Depositare e prelevare denaro

eToro mette un hold di 7 giorni sui depositi, il che significa che i fondi non possono essere utilizzati per 7 giorni. C'è un giorno di attesa per i prelievi. Dopo la sospensione, i trasferimenti possono richiedere altri 3 giorni.

Stranamente, i fondi trasferiti possono richiedere fino a 7 giorni per essere ricevuti, rendendo molto più conveniente trasferire semplicemente i fondi via ACH. I prelievi minimi sono di 50$ e il tuo conto deve essere in regola (cioè non in revisione) per completare qualsiasi prelievo.

Ci sono delle tasse?

Sì. Mentre eToro non addebita commissioni di trading fisse, prende una commissione attraverso gli spread. Più ampio è lo spread tra l'offerta e la domanda, più alta è la commissione di eToro.

I clienti che hanno bisogno di convertire in USD da un'altra valuta possono aspettarsi costi aggiuntivi rispetto a quelli elencati per i clienti statunitensi. Questo perché la valuta di base di eToro è l'USD. Al momento del deposito, converte qualsiasi altra valuta in USD.

Deve anche convertire da USD alla valuta di destinazione per i prelievi. Ci sono commissioni associate ad ogni transazione di conversione. I prelievi non in USD incorrono in una tassa di $5 e c'è un prelievo minimo di $30.

Come posso aprire un conto?

Puoi aprire un conto su https://www.etoro.com. Una volta aperto il tuo conto, ti sarà richiesto di verificare la tua identità e la prova del tuo indirizzo prima di poter iniziare a fare trading. eToro accetta i seguenti tipi di identificazione:

● Passaporto americano valido (non scaduto)

● Patente di guida valida (non scaduta)

● Documento d'identità statale valido (non scaduto)

I nuovi titolari di un conto possono utilizzare eToro app per caricare i loro documenti di verifica dell'identità e dell'indirizzo direttamente sulla piattaforma.

I miei soldi sono al sicuro?

I fondi depositati con eToro non sono assicurati dalla FDIC. Tuttavia, eToro è un sito web sicuro e anche la loro applicazione mobile. Offrono anche l'autenticazione a due fattori per gli utenti che desiderano aggiungere un ulteriore livello di sicurezza ai loro conti.

Ne vale la pena?

Se ti piace investire in criptovalute, eToro ha un approccio unico in ciò che puoi fare attraverso le interazioni con gli altri. La possibilità di seguire un top-rated (sulla piattaforma eToro) trader e avere la piattaforma che automaticamente scambia le stesse operazioni è un concetto interessante.

Tieni presente che il fatto che un trader abbia fatto bene in passato non significa che continuerà a farlo in futuro. Tuttavia, è possibile impostare dei limiti sui drawdown e sulla quantità di rischio che si è disposti a prendere. E usare la funzione CopyPortfolio è un altro modo per diversificare il rischio.

Se non sei sicuro di eToro, puoi fare una prova. Ogni utente riceve $100k in valuta virtuale, che puoi utilizzare per provare CopyTrader. Assicurati solo di confrontare le opzioni e le commissioni di eToro con altri scambi di criptovalute come Coinbase, Binance e Robinhood.

Caratteristiche di eToro

Deposito minimo iniziale $50

Investimenti Gli investitori statunitensi sono in grado di scambiare solo criptovalute

Commissioni di trading da 0,75% a 2,90% (In base allo spread bid-ask di ogni moneta)

Tasse di conversione Conversione da cripto a cripto: 0,1%

Tipo di account Imponibile

Monete disponibili per il commercio



● BTC: Bitcoin

● ETHEREUM: Ethereum

● LTC: Litecoin

● BCH: Bitcoin Cash

● EOS: EOS

● XLM: Stellar

● ADA: Cardano

● TRX: Tron

● XTZ: Tezos

● DASH: Dash

● MIOTA: IOTA

● NEO: NEO

● ETC: Ethereum Classico

● ZTC: ZCASH

Prelievo minimo $30

Tassa di ritiro $0

Trattenere i depositi 7 giorni

Depositi con carta di credito? Sì

Depositi sul portafoglio mobile? Sì

Portafogli dimostrativi? Sì

Promozioni 50 dollari di bonus

Sommario su eToro

eToro è una piattaforma di investimento in criptovalute che rende facile copiare le strategie di trading dei migliori trader o portafogli di trader.

Pro

● Per gli investitori statunitensi, investire facilmente in criptovalute

● Per gli investitori dell'UE, investire in una grande varietà di investimenti

● Copiare i portafogli di altri trader

Contro

● Le commissioni di trading possono essere più alte di altre piattaforme

● Selezione limitata di criptovalute