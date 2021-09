Il Trail delle Colline diventa nazionale

Due importanti novità e una conferma per il Trail delle Colline, la cui terza edizione è in programma domenica 10 ottobre 2021, sempre con partenza da Chivasso e arrivo a Castagneto Po, come da tradizione.

La conferma riguarda l’assenso dato dall’Ente di gestione delle Aree protette del Po piemontese: i partecipanti, come nelle scorse edizioni, potranno transitare sul percorso che insiste all’interno del Parco del Po piemontese sia per la parte in pianura sia nelle zone collinari alla destra idrografica del fiume Po.

La prima novità è relativa un traguardo raggiunto: nel 2021, il Trail delle Colline sarà gara a carattere nazionale per lo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale), ente sportivo riconosciuto dal CONI che opera su tutto il territorio nazionale. Il passaggio da gara regionale a nazionale era stato auspicato da Gianluca Carcangiu, presidente CSEN Piemonte, lo scorso mese di novembre, a poche settimane dall’ottima riuscita della seconda edizione del TdC, e così è stato.

Prosegue nel migliore dei modi la proficua collaborazione tra il Comitato Organizzatore del Trail delle Colline, guidato dall’APS Hope Running ASD e dall’associazione Amici dei Vigili del Fuoco Volontari di Chivasso, e lo CSEN Piemonte, presente sin dalla prima edizione.

È lo stesso presidente regionale Carcangiu a spiegare le motivazioni di questo riconoscimento: “Il Trail delle Colline è sempre stato organizzato con serietà e visione del futuro. Questa è una manifestazione che ha i caratteri per diventare, anno dopo anno, sempre più grande e rappresenta una sorta di faro rispetto a chi fa attività sportiva, ponendosi come strumento di valorizzazione non solo dello sport, ma anche del territorio e della cultura. Il trail running è una disciplina sportiva che aiuta a educare all’amore verso il territorio ed a prendersi cura dell’ambiente: questa è la nostra casa, ne abbiamo una e dobbiamo trattarla meglio che possiamo. Colgo infine l’occasione per complimentarmi con Giovanni Mirabella e con tutti gli organizzatori per la passione e l’impegno che ci mettono. In questo periodo ci vogliono coraggio e altruismo per dare vita ad eventi così”.

L’altra novità, non meno importante, è il patrocinio dato dalla Regione Piemonte al Trail delle Colline. Si tratta di una prima assoluta, che testimonia la crescita di questo trail nel cuore verde delle colline chivassesi e dei sentieri naturalistici di Castagneto Po, nato con l’obiettivo di promuovere e valorizzare un territorio magari poco conosciuto ma incantevole come la Riserva naturale del Bosco del Vaj.

Si ricorda, infine, che per l’edizione 2021 il TdC vedrà l’allestimento di 3 gare competitive (2 trail di, rispettivamente, 30 km con dislivello positivo di 1750 m e 16,5 km con dislivello positivo di 1000 m, oltre ad una corsa uomo-cane sempre di 16,5 km e con dislivello positivo di 1000) e di un’eco‐camminata di 6 km, con dislivello positivo di 300 metri.

Tutte le info relative al 3° Trail delle Colline le potete trovare a questi link:

• Iscrizioni: https://iscrizioni.wedosport.net/iscrizione.cfm?gara=53970

• Sito web ufficiale www.traildellecolline.com

• Facebook: www.facebook.com/traildellecolline

• Official Film Movie: www.youtube.com/watch?v=IUn1U1sWNR0

• Official Highlights Movie: www.youtube.com/watch?v=353XijtsfOQ

• Regolamento: www.traildellecolline.com/regolamento/

• Raccolta fondi: https://gofund.me/db6b98c5