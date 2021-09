Lungo viaggio con i bambini: come prepararsi

I lunghi viaggi possono risultare assai stressanti. Questo è particolarmente vero quando si hanno bambini che viaggiano con noi. Cosa serve davvero e cosa invece è superfluo e occupa soltanto spazio prezioso che renderebbe più confortevole il viaggio agli occupanti?

Si rischia sempre di portare più del necessario, stracaricando il veicolo. Per esempio, il pigiama. Quanti pigiama bambino ci si dovrebbe portare? Uno, due? E il resto della biancheria? E i giocattoli per farli stare buoni durante il tragitto? E da mangiare? E da bere? E il kit di pronto soccorso? E... Cento altre cose che possono spazientire l'uomo più paziente. Calma e gesso. Non c'è problema: ecco qui di seguito una ragionata lista di consigli e accortezze che vi aiuteranno dandovi una mano a pianificare opportunamente i vostri spostamenti con figli piccoli.

Cosa fare prima di partire e cosa non può mancare in un lungo viaggio con bambini

Prepararli per tempo:

Se cercate di mettere in macchina dei bambini che prima di quel momento non hanno avuto esperienza se non di brevi tragitti, cominceranno a fare i capricci. Sicuro al cento per cento. Prima accortezza sarà quindi quella di assuefarli a viaggiare per tratti via via più lunghi. Poco per volta, così diminuiranno le possibilità che si mettano a sbraitare.

Avere sempre con sé qualcosa con cui distrarli

I bambini si annoiano a rimanere seduti e chiusi a lungo nello spazio ristretto di un abitacolo. Dovrete, quindi, portare dei giochi, o dei libri, con cui distrarli. Particolarmente indicati sono i giochi da tavolo (in versione portatile da viaggio — travel —). Questi infatti permettono di far interagire più bambini allo stesso tempo. Così non si litigheranno i giocattoli tra di loro.

Programmare delle soste regolari

Altra astuzia è stabilire delle soste in modo da interrompere la monotonia di un unico lungo viaggio affrontato tutto di fila. I bambini, come i giovani cuccioli, hanno una grande riserva di energia che, se non sfogata, può essere incanalata altrove. Da qui dispetti, disobbedienza, agitazione fisica. Se vi fermerete a tappe predefinite (per esempio all'autogrill), tranquillizzerete i vostri bambini che, felici e soddisfatti, potrebbero anche prendere sonno. Quindi non darebbero più fastidio per il prosieguo. Sarà allora utile avere con voi un ricambio, magari un pigiama bambino , per metterli in condizione di dormire con comodo sul sedile.

Premunirsi di musica gradita ai piccoli

Quando i giochi fallissero, e non volessero addormentarsi, la musica potrebbe funzionare. Abbiate cura di procurarvi musiche e canzoni che sapete piacere ai vostri figli. Forse non sarete tanto fortunati da avere figli compositori già in tenera età che passino tutto il tempo a comporre fughe a mente, ma, solitamente, la musica, anche solo ascoltata, ha un grande ascendente sui fanciulli.