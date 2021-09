Non sai cosa regalare? Tante idee per ogni occasione

Ogni occasione merita il regalo perfetto. E’ facile pensare che nella stragrande maggioranza dei casi è sicuramente il pensiero quello che conta. Ma chi non desidera accontentarsi, può decidere di andare oltre una scelta superficiale e puntare a un regalo originale, pensato espressamente per chi lo riceverà.

I gioielli un’idea regalo dalle mille sfaccettature

Laurea, nozze, compleanno, anniversari e molto altro ancora si possono festeggiare degnamente considerando l’idea di donare un gioiello.

Si tratta di un regalo ideale per una donna, ma non sono rari gli uomini che dimostrano di gradire un bel bracciale in oro bianco e giallo, in oro brunito con zirconi, con pepite in argento e nodini come quelli appartenenti alle più belle collezioni dei grandi brand di settore di cui sapere di più al link www.patriciapapenberg.com/bracciali.

Pensando a quali bracciali vanno di moda si può circoscrivere la scelta, facilitando l’acquisto e considerando l’assortimento di bracciali da donna, e bracciali da uomo.

Chi sceglie l’effetto sorpresa pensa a un regalo prezioso come un gioiello, considerando le creazioni artigianali, autentici capolavori dell’arte orafa e della tradizione del made in Italy, impreziositi dal lavoro di mani esperte.

Il gioiello è un’idea regalo dalle mille sfaccettature, ricercato e di tendenza. I gioielli e gli accessori incontrano le esigenze di tutte le donne, ma vengono apprezzati anche dall’universo maschile.

Per chi cerca un regalo singolare non mancano soluzioni adeguate per tutte le tasche. Ci si può sbizzarrire puntando su anelli, orologi, collane, orecchini, bracciali argentati, e su una miriade di charm e accessori con cui personalizzare un gioiello.

Benessere e bellezza: un regalo speciale per lei e per lui

Un universo come quello della bellezza e del benessere è in grado di racchiudere tante idee regalo pensate per lui e per lei.

Chi ama prendersi cura della propria persona apprezzerà sicuramente i prodotti per il make up, e le tante proposte selezionate per dedicare tempo e premure al proprio corpo.

Facile trovare il regalo commisurato alla cifra che si intende spendere, passando da un semplice set di spugne da bagno a una piastra digitale per i capelli, da un massaggiatore anti cellulite ad un siero anti-age per il viso, da un set da barba a uno scrub per il corpo.

Non mancano soluzioni benessere ancora più strutturate come un buono per una sauna, un weekend alle terme o in una fantastica Spa.

Un regalo per stupire

Trovare il regalo giusto per stupire un amico, la nostra dolce metà, i genitori, può non essere complesso. L’idea vincente arriva dalla scelta di donare un soggiorno in una città d’arte, una notte in una dimora storica, una cena romantica in un castello, un corso di cucina, una degustazione o una crociera, un tour in barca, oppure dall’eventualità di regalare biglietti per un concerto, una visita a una mostra d’arte, o a un parco di divertimenti.

Festeggiare San Valentino può essere un’esperienza fuori dai canoni abituali se il regalo è un bellissimo volo in mongolfiera.

Valutando un regalo per un super papà l’idea giusta può essere un’esperienza di guida in pista al volante di una Ferrari.

Se gli amici, così come la mamma, apprezzano la buona cucina un tour gastronomico fa al caso vostro fra alta cucina, cibo e vino consegnati a domicilio, esperienze stellate.