Termistore: cos'è, come funziona e le caratteristiche

Il termistore è una componente che nell'elettronica viene definita come un resistore la cui resistenza cambia a seconda della temperatura. Ideato per la prima volta nel 1833 da Michael Faraday, oggi questo oggetto è molto utilizzato nel campo degli impianti elettrici.

Il nome deriva da due parole combinate: termico e resistore. Invece, il meccanismo di un termistore si basa sulla resistenza di uno specifico materiale alla temperatura. Tra gli usi di un termistore ci sono: limitatori di corrente di spunto, la protezione dei circuiti o i sensori di temperatura. Ecco maggiori informazioni sull'argomento, come i dettagli tecnici e il funzionamento.

Come funziona un termistore? Materiali e classificazione

Nel dettaglio, il funzionamento di un termistore si basa sulla resistenza elettrica con la temperatura. In particolare, la teoria sfruttata con i termistori è quella delle termoresistenze. Infatti esistono due materie prime con cui sono realizzati questi componenti, tra questi ci sono materiali:

metallici, con i quali la corrente diminuisce con l'aumentare della temperatura

materiali semiconduttori, con i quali la resistenza elettrica può diminuire con l'aumentare della temperatura

I termistori possono essere utilizzati anche combinati a fili conduttori, così come a rivestimenti che li rendono “a perla”. Inoltre, la classificazione dei termistori porta alla distinzione tra:

NTC, che sta per Negative Temperature Coefficient, dove la resistenza diminuisce con il crescere della temperatura

PTC, che significa Positive Temperature Coefficient, cioè la resistenza aumenta con il crescere della temperatura

Usi dei termistori NTC e PTC

Un termistore NTC o un PTC può avere applicazione nella realizzazione di diverse componenti. In generale questo oggetto può essere utilizzato come limitatore della corrente di spunto, ma non solo. Tra le differenti funzioni ci sono:

sensori di temperatura (NTC)

protezioni per i circuiti elettrici (PTC)

limitazioni della corrente che scorre in un circuito, ad esempio con fusibili autoripristinanti

sensori di livello

piccoli sistemi di riscaldamento

Come scegliere il termistore più adatto?

Se si desidera sostituire un termistore bisogna prestare attenzione a quale modello acquistare. Le caratteristiche da considerare nella scelta sono diverse, in particolare bisogna fare attenzione a:

resistenza, quindi verificare la resistenza del termistore da sostituire

il rapporto resistenza/temperatura, quindi la curva del vecchio termistore

dimensioni e tipologia di sensore

Queste informazioni sono importanti in quanto i termistori sono tra i sensori dedicati alla misurazione della temperatura più precisi presenti in commercio. Tra gli aspetti da considerare il più complesso è il tipo di sensore e le dimensioni, in quanto in base all'uso a cui è destinato il componente, questi aspetti possono cambiare notevolmente. Nonostante questo, esistono anche termistori generici, che consentono un'ampia gamma di applicazioni.